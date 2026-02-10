9¡Á10»þ´Ö¡¢Ìë¶ÐÌÀ¤±¤Ï14»þ´Ö¡Ä¤¢¤Ê¤¿¤Î¡Ö¿çÌ²»þ´Ö¡×¤Ï¡©¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê¿çÌ²»ö¾ð
TOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSkyrocket Company¡×¡ÊËè½µ·îÍË¡ÁÌÚÍË 17:00¡Á20:00¡ËËÜÉôÄ¹¡¦¥Þ¥ó¥Ü¥¦¤ä¤·¤í¡¢Èë½ñ¡¦ÉÍºêÈþÊÝ¡¢¤½¤·¤Æ"¥ê¥¹¥Ê¡¼¼Ò°÷"¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡¢ËèÆü¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊµÄÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÁÛ¤¤¤äËÜ²»¤ò¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤¤¤¯"¥é¥¸¥ª¤ÎÃæ¤Î²ñ¼Ò" ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢²ñµÄ¥Æ¡¼¥Þ ¡Ö¤Í¤à¤Í¤à¥ê¥µ¡¼¥Á°Æ·ï ¡Á¿çÌ²»þ´Ö¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Á¡×¤ÈÂê¤·¡¢Á´¹ñ¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¼Ò°÷¤«¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊç¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢¤½¤Î°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¡ÈÇ¡É¤Ëµ¯¤³¤µ¤ì¤ë·ò¹¯À¸³è
»ä¤Î¿çÌ²¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ï¸á¸å9»þ¡Á¸áÁ°5»þ¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÇ¤µ¤Þ¤Ëµ¯¤³¤µ¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
1Ç¯È¾¤Û¤ÉÁ°¤ËÊÝ¸îÇ¥«¥Õ¥§¤Ç°ú¤¼è¤Ã¤¿Ç¤µ¤Þ¤Ï¡¢5»þ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡È¤´ÈÓ¤ò½Ð¤»¡ª¡É¤È¿Í´Ö¤òµ¯¤³¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢»ä¤Ï8»þ´Ö¿²¤Ê¤¤¤È¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬°¤¯¤Ê¤ëÂÎ¼Á¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢µÕ»»¤¹¤ë¤È¸á¸å9»þ¤Ë¤Ï¿²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢»ä¤â¤½¤ì¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
5»þ¤Ëµ¯¤¤ÆÇ¤µ¤Þ¤Ë¤´ÈÓ¤ò¤¢¤²¤¿¸å¡¢ÂÎÄ´¤¬¤¤¤¤Æü¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¸¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤é»Å»ö¤ò¤·¤Æ¡¢ÂÎÄ´¤¬ÈùÌ¯¤ÊÆü¤ÏÆóÅÙ¿²¤ò¤·¤Æ¤«¤é»Å»ö¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç¶ÐÌ³³«»Ï¤¬²¿»þ¤«¤é¤Ç¤âOK¤Ê²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤À¤¤¤¿¤¤7»þÂæ¤Ë»Å»ö¤ò»Ï¤á¤Æ¸á¸å4¡Á5»þ¤Ë¤ÏÂà¶Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤À¤«·ò¹¯Åª¤¹¤®¤ëÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¤µ¤Þ¤Ë´¶¼Õ¡ª¡ÊÀéÍÕ¸© 37ºÐ ½÷À¡Ë
¢¡¡È9¡Á10»þ´Ö¿çÌ²¡É¤Ç¹¥Ä´¤ÊÆü¡¹
ÃÑ¤º¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¤Ï9¡Á10»þ´Ö¿çÌ²¤Ç¤¹¡£¸á¸å10»þº¢¤Ë¿²¤Æ¡¢¸áÁ°8»þº¢¤Ëµ¯¾²¤¹¤ëÀ¸³è¤ò1Ç¯¤Û¤É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿çÌ²»þ´Ö¤Ê¤Î¤«¡¢¤È¤Æ¤âÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£µ¯¤¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Ã»¤¤¤Ö¤ó¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤ò»Å»ö¤ä²È»ö¤ËÁ´ÎÏ¤Ç»È¤¨¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤äºßÂð¶ÐÌ³¤Ç¤¤ë´Ä¶¤È¤¤¤¦¤Î¤âÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¿çÌ²»þ´Ö¤òµö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÉ×¤Ë¤â´¶¼Õ¤Ç¤¹¡ÊÅìµþÅÔ 29ºÐ ½÷À¡Ë
¢¡Ìë¶ÐÌÀ¤±¤ÎÆü¤Ï¡Ä
¿çÌ²»þ´Ö¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤7»þ´Ö¤Û¤É¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìë¶ÐÌÀ¤±¤ÎÆü¤ÎÌë¤Ï12¡Á14»þ´Ö¿²¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¢¤¤¤À¤ÎÌë¶Ð¸å¤Ï¡¢¸á¸å6»þ¤Ë¿²¤ÆÍâÄ«¤Î8»þ¤Ëµ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¢¤¤¤À°ìÅÙ¤À¤±µ¯¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÏÇú¿ç¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÂÎ¤Î¥¹¥Ã¥¥ê´¶¤ÏÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¿ÀÆàÀî¸© 25ºÐ ÃËÀ¡Ë
¢¡Ì²¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¿²¤ë¡ª
ËÜÆü¤Î°Æ·ï¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤¸áÁ°1»þÈ¾¤Ë¿²¤Æ¡¢Ä«6»þÈ¾¤Ëµ¯¾²¤·¤Þ¤¹¡£µÙÆü¤ÎÄ«¤Ï¤â¤¦¾¯¤·ÃÙ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇÄã¤Ç¤â¸áÁ°2»þÈ¾¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¿²¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìë¤Ï¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¼ñÌ£¤ÎÊÔ¤ßÊª¤ò¤·¤Ê¤¬¤éYouTube¤ò´Ñ¤¿¤ê¡¢º£´ü¤Î¥¢¥Ë¥á¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤¬»êÊ¡¤Î»þ´Ö¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¤ÉÕ¤±¤Ð¤¦¤¿¤¿¿²¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÊÔ¤ßÊª¤ÎÊÔ¤ßÊý¤Ï´Ö°ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥¢¥Ë¥á¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡£¡È·ë¶É¡¢»þ´Ö¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡ª¡É¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¶á¤Ï¡ÖÌ²¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¿²¤ë¡ª¡×¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆüÃæ¤Ï¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ö¤ó¡¢¼«Í³¤Ê»þ´Ö¤Ë¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¡ÊÉÙ»³¸© 31ºÐ ½÷À¡Ë
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Skyrocket Company
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·îÍË¡ÁÌÚÍË17¡§00¡Á20¡§00
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§ËÜÉôÄ¹¡¦¥Þ¥ó¥Ü¥¦¤ä¤·¤í¡¢Èë½ñ¡¦ÉÍºêÈþÊÝ
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹
