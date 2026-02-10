【あすから】キム・レウォン＆シン・セギョン＆ソ・ジヘ、愛憎入り交じる三角関係を繰り広げる 韓国ドラマ『黒騎士〜永遠の約束〜』放送スタート
俳優のキム・レウォン、シン・セギョンが主演する韓国ドラマ『黒騎士〜永遠の約束〜』（全20話）が、あす11日より「KBS World」で放送される（毎週水・木 深2：00）。
【場面ショット】キム・レウォン＆シン・セギョン、ドキッとするキスシーン
同作は、『ドクターズ〜恋する気持ち』のキム・レウォン、『匂いを見る少女』のシン・セギョンが主演、前世から繋がる因縁、運命の愛が入り乱れるファンタジー・ラブストーリー。
人生に疲れた女性たちの心に響くトキメキシーン満載の純愛ストーリーで、同時間帯視聴率1位を記録した話題作。愛する女性のために危険な運命を受け入れるスホ（キム・レウォン）、両親が亡くなってから人生どん底のヘラ（シン・セギョン）、ミステリアスな女性シャロン（ソ・ジヘ）が愛憎入り交じる三角関係を繰り広げる恋愛模様も見どころとなっている。
スホ・ヘラと悪縁で繋がったシャロン役に『愛の不時着』のソ・ジヘ、スホ・ヘラ・シャロンと前世で繋がりのあるベッキ役に『一緒に暮らしませんか？』のチャン・ミヒ、ヘラに密かに好意を抱いているゴン役に『恋の始まりは出馬から!?〜すべき就職はしないで出師表〜』のパク・ソンフンが出演している。
■あらすじ
毎年クリスマスにスロベニアの古城を訪れるスホ（キム・レウォン）。ここは約束の地で、毎年スホはある人物を待っているのだった。一方、ヘラ（シン・セギョン）は検事の彼氏ジフン（キム・ヒョンジュン）の秘密を知ってしまい…。
■演出：ハン・サンウ
■脚本：キム・イニョン
■出演：キム・レウォン、シン・セギョン、ソ・ジヘ、チャン・ミヒ、パク・ソンフン、キム・ヒョンジュン ほか
