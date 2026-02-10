スタジオには気象予報士の平島さんです。



こんばんは。



きょうの県内は、午前中を中心に晴れましたね。



青空を背景に富山の雪景色を撮影しました。



富山市の呉羽山にある長慶寺の五百羅漢です。



羅漢像は、雪が頭に帽子のようにのったり白い衣をまとったような姿になったりしていました。



表情もやわらかく感じますね。



雪に覆われた静かな境内には、凛とした空気が広がっていました。



熱心に撮影していた人に声をかけると、ここが撮影スポットだと教えてくれ、私もカメラを向けました。





羅漢像の向こうには、青空を背景に白く輝く立山連峰と富山市の街並み。その間を、北陸新幹線が駆け抜けていきました。この季節ならではの眺めですね。けさの県内は放射冷却の影響で冷え込み、氷見市で観測史上もっとも低い氷点下10.8度を記録するなど県内の観測地点すべてで氷点下の厳しい寒さとなりました。空気は冷たいですが光を浴びて、羅漢さんも気持ちよさそうですね。ただ、この青空は長くは続きませんでした。空を見上げると右側には飛行機雲が長く残り、左側には上空の薄い雲「巻雲」が広がっていました。これは、天気が下り坂に向かうサインなんです。あすの予想天気図を見ると前線を伴った低気圧が発達しながら、本州の太平洋沿岸に沿って進む見込みです。あすの県内は、一日を通して雨が降りやすい天気となりそうです。雨が降ると雪が解けて屋根からの落雪や、なだれが起きやすくなるので、注意が必要ですね。さらに気象庁は「高温に関する早期天候情報」を発表しています。北陸地方の向こう2週間の気温は高い日が多く富山市の15日 日曜日の予想最高気温は17度で、4月中旬並みです。寒暖差が激しいので体調管理には気をつけてください。