ミラノ・コルティナオリンピックのスノーボード女子ビッグエアで村瀬心椛選手が金メダルを獲得しました。



村瀬選手には、富山とのつながりがありました。



村瀬選手は立山町にある施設を夏場の練習の拠点にしていました。



金メダルには「立山パワー」が大きく貢献しました。



日本時間のけさ行われたスノーボード女子ビッグエア決勝。





前回・北京大会で銅メダルの村瀬心椛選手。実況「82.5以上ですとトップに立つ滞空時間わずか2.5秒！村瀬にとってスノーボードは生きざまだ！3回目、着地はどうだ、きたー決めました！日本の村瀬ここでフォーティーン決めてきた！涙出てきましたここに新たな歴史が誕生しました」スノーボード日本女子初の金メダルを獲得しました。立山町にあるスノーボードの練習場です。この施設は今回のオリンピックに出場している多くの選手が夏場の練習場としています。金メダルを獲得した村瀬選手もその一人。立山の地で大会前にこう誓っていました。村瀬心椛選手「今回はスロープスタイル・ビッグエア両方とも金メダルを獲得できるようにこれからも頑張ってたくさん練習してスノーボード界のトップになれるようにがんばっていきたい」施設の所長を務める石川諒さんです。村瀬選手が小学生のころから10年以上にわたって練習する姿を見てきました。SLAB OUTDOORPARK TATEYAMA 所長 石川諒さん「自分も着地した後ももちろんこうなって最高でしたね。涙が出てきちゃいましたね本当に頑張っている姿を見てたんで」施設に寝泊りして練習を重ねる村瀬選手とは家族ぐるみの付き合いです。石川諒さん「普段は明るいし性格もまっすぐで素直でいい子だなという印象でただ板を履くとやっぱりちょっとピッとスイッチ入ってすごいオーラを出しながら滑っている」大会直前には村瀬選手に応援のメッセージを送りました。石川諒さん「立山からのパワーいただいたんで頑張りますってふうに熱いメッセージをもらって本当にこの結果に結びついたんで本当にうれしく思っています」「立山パワー」を胸に決勝に臨んだ村瀬選手。縦に3回転、横に4回転するトリプルコーク1440を決めて89・75点の高得点をマーク。1本目終了時点でトップとなります。2回目は点数が伸びずこの時点で2位に。逆転優勝をかけた勝負の3回目。一本目とは逆方向に飛び縦に3回転、横に4回転するトリプルコーク1440を再び成功させ89・25点をマーク。合計179点で金メダルに輝きました。村瀬心椛選手「現実じゃないんかってぐらいもう夢見てんじゃないかってぐらいものすごくうれしくて。諦めずにここまで来れたっていうのも本当に関係してくださった皆様や家族を応援してくださってる皆さんのおかげでここまで来れてると思うので本当にそうですね、もう私一人じゃ来れていないので感謝でしかないです」立山の空のもと、培った技をイタリア・リヴィーニョの空で存分に発揮した村瀬選手。「立山パワー」がスノーボード日本女子初の金メダルをもたらしました。SLAB OUTDOORPARK TATEYAMA 所長 石川諒さん「歴史に名を刻んだなっていうところとあとスロープもあるので多分スロープの金も狙っているんじゃないかなっていうふうにもちろん思っているのでスロープでも金で両方金メダル持って帰ってきてもらえたらなって思ってます」立山町の施設では男子ビッグエアの金メダリスト・木村葵来選手も練習したことがあるということです。立山パワーで日本勢が活躍、うれしいですね。スポーツでした。