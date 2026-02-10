気象庁によりますと本州南岸を進む低気圧の接近に伴い、あす（11日）午前中は東日本～北日本の山地で湿った雪の降る所があるということです。

あす11日（祝）「近畿地方は広い範囲で本格的な雨の見込み」大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・和歌山の１時間ごとの雪雨シミュレーション＆16日間天気予報

また、北海道を通る低気圧の接近と通過後の寒気の流入に伴い、10日夜から12日 かけて北日本は降雪の続く所があり、北日本は12日にかけて、東日本の山地では11日は、大雪による 交通障害、着雪に注意。北～西日本の多雪地では12日にかけてなだれにも注意が必要だということです。

特に西日本の山地では、まとまった降雨量や平年よりも高い日が多い下層気温の影響で、なだれが一層起こりやすい状態が数日続くため注意するよう呼びかけています。

雪と雨のシミュレーションでは近畿地方はあすの午前からまとまった雨が広い範囲で降る予想となっています。

１０日（火）

１１日（水・祝）

１１日（水・祝）午後

１２日（木）

大阪・京都・神戸・大津・奈良・和歌山の16日間天気予報