CLASS SEVENが、2ndシングル『心にキスをした』を4月6日にリリースする。

（関連：【画像あり】CLASS SEVEN、2ndシングル『心にキスをした』3形態のジャケット写真）

本情報は、2月10日19時より公式YouTubeチャンネルで行われた生配信で発表されたもので、20時よりTOBE OFFICIAL STOREにて予約受付が開始となった。

本作は初回生産限定盤A、初回生産限定盤B、通常盤の3形態でのリリースとなり、ジャケットワーク、収録内容、特典内容、リリースイベント情報も公開。初回生産限定盤Aと初回生産限定盤Bには全3曲、通常盤には全4曲が収められ、Blu-rayには「心にキスをした」のMVのほか、初回生産限定盤Aには同曲のBehind The Scenesが、初回生産限定盤Bには『心にキスをしたCD Jacket / Booklet Behind The Scenes』が収録される。

また、本作の3形態まとめ買い特典としてフィルム風クリアブックマーカー2枚セットが付属。3月22日21時59分までに初回生産限定盤A、初回生産限定盤Bのいずれかを予約すると全員に神奈川、大阪で行われるイベント参加券が付属することも発表された。

（文＝リアルサウンド編集部）