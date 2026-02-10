DJIは、奥行き約30cm・重量11.5kgの小型ポータブル電源「DJI Power 1000 Mini」を2月10日（火）に発売した。価格は5万3,460円。

中核モデル「DJI Power 1000」（1,024Wh）の約半分の体積となる外形寸法314×212×216mmの本体に、1,008Whのバッテリーを搭載。サイズが類似する「DJI Power 500」（512Wh）の約2倍となるバッテリー容量を実現した。

デジタルカメラなら約53回充電できるとしている。最大連続出力は1,000W。

従来モデルにない装備としては、100Wの巻き取り式USB-Cケーブルを上面に装備している。400Wのカーチャージャーや、ソーラーパネルを接続するためのMPPTモジュールも本体に内蔵した。

USB Type-Aポート×2、ACコンセント×4、ドローンなどの充電で利用するSDCポートを備えている。

本体の急速充電にも対応しており、58分で約80%の充電を完了する。4,000回の充放電サイクル後でも、約80%の容量を維持するとしている。

家庭用電源から電力が供給されている場合、デフォルトでUPS（無停電電源装置）モードになる。

緊急時に利用できるLEDライトも装備している。

DJI Homeアプリからのリモート操作や、温度などのステータス確認が可能。