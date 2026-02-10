2月9日、TBSの美人アナウンサー・山形純菜アナがショートボブに大胆イメチェンしたことが話題となっている。

「この日更新されたニュース番組『Nスタ』（TBS系）の公式Xで明らかにされたものです。文面には彼女の笑顔の写真とともに、《山形アナが髪を切りました 前回前髪を切った時はAIに相談したそうですが、今回は美容師さんに相談したそうです》と報告しています」（芸能記者）

あごラインまでのボブヘアで、レイヤーは控えめのシルエットと、これまでとは激変のヘアスタイルにX上からは、

《かわええ…》

《純ちゃんカワイイ》

《めっちゃ良い笑顔 似合ってますね》

とファンから歓喜の声が寄せられている。これについて芸能プロ関係者はこう語る。

「これまで肩にかかるロングヘアで、顔回りにゆるいレイヤーがかかり、毛先も外向きに流れるナチュラルカールで知られていた山形アナ。そんな面影が一変したわけですが、ファンは変わらず、ベタ褒めのようです」（同前）

そもそも彼女の美貌は折り紙付きだ。

「なんといっても山形アナは実践女子大学時代、“ミスコン荒らし”として名を馳せていましたからね。

学内で開かれた『ミス実践コンテスト2013』グランプリを皮切りに、全国の各大学で選ばれたミスキャンパスの中から、日本一のミスキャンパスを決める『Miss of Miss CAMPUS QUEEN CONTEST 2013』でも、ファイナリストまで残りました」（同前）

その後も各コンテストでグランプリを獲得。2015年には『2016 ミス・インターナショナル日本代表選出大会』でグランプリ、翌2016年10月には『2016ミス・インターナショナル世界大会』ではファイナリストと、もはや疑いようのない美女っぷりを発揮してきている。

「そんな彼女がアナウンサーをめざしたきっかけは、地元・岩手で東日本大震災により被災し、停電の中で聴いていたラジオのアナウンサーの声に安心感を覚えたからと、のちに語っています」

それでも2017年の入社当時は、挫折もあったという。

「入社2年めの2018年8月に出演した同局放送の『有田哲平の夢なら醒めないで』では、『何のために生きているかわからない』『アナウンサーの仕事で、何が成功かわからない』とネガティブ発言を連発していたのです。

当時、看板ニュース番組の女性キャスターは朝が『あさチャン！』の夏目三久さん、夕方は『Nスタ』のホラン千秋さん、夜が『news23』（旧『NEWS23』）の雨宮塔子さんと、フリーアナの重用ばかり目立っていた時期。大学時代の華やかさから一転、なかなか思ったように立ち位置が定まらないことに、歯がゆさを抱えていたようですね」

しかし確実に実績を重ね、昨年からは『Nスタ』でサブキャスター、『アッコにおまかせ!』の進行など重要なポジションも任されている。ショートボブの笑顔も充実した“今”を表しているようだ。