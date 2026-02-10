大泉洋、TVアニメ『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』EDテーマ「陽炎」MV公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

大泉 洋の新曲「陽炎」（TVアニメ『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』エンディングテーマ）のMVが公開となった。

■「喪失と再生」の物語をアニメーションで表現

「喪失と再生」がテーマの今回の新曲は、大切なものを失いながらも前を向いて歩いていくこと、一緒に消えてしまいたいという衝動を抑え、それでも生きていかなければならないという歌詞が印象的な一曲。

スパニッシュなリズムに乗せて、情熱的なバンドネオンとガットギターが楽曲を彩り、さらにウッドベースとループトラックが織りなすグルーヴと、ブラックミュージックのテイストを感じさせるコーラスワークが、歌詞のストーリーをより鮮明に描き出していく。

今回のMVでは「喪失と再生」の物語をアニメーションで表現。すべてを失ったひとりの男が、ある絵画に触れた瞬間、まるで「記憶再生装置」であるかのように失われた思い出が溢れ出し、男は、過去の記憶と向き合うことに。そして、止まっていた再び時間が動き出していく…。

様々な想いが込められた映像を、ぜひ堪能しよう。

芸能生活30周年を迎え、俳優としてだけでなく、歌手としても精力的に活動する大泉 洋は、先日全国アリーナツアーを発表。今後の動きにも注目だ。

■リリース情報

2026.01.25 ON SALE

DIGITAL SINGLE「陽炎」

2026.04.03 ON SALE

Blu-ray＆DVD『生誕50周年記念!!大泉洋リサイタル』

■関連リンク

TVアニメ『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』番組サイト

https://hikuidori-project.com/

大泉 洋 OFFICIAL SITE

https://www.office-cue.com/profile_media/profile.php?t=2