

2月10日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。



■新設 ――――――――――――――



イーレックス <9517> [東証Ｐ] 決算月【3月】 2/10発表

毎年3月末と9月末時点で300株以上を保有する株主を対象に、株主優待ポイント（保有株数に応じて2000～3万5000ポイント）を年2回付与する。



■拡充／変更 ―――――――――――



平和 <6412> [東証Ｐ] 決算月【3月】 2/10発表

26年3月末基準日は現行制度に加え、グループ運営ゴルフ場で利用できる「Cool Cart無料券」2枚と「PGMホテルリゾート沖縄」の宿泊優待券（1万円相当）2枚を追加で贈呈する。



Ｂｉｔｃｏｉｎ Ｊａｐａｎ <8105> [東証Ｓ] 決算月【3月】 2/10発表

ＲＩＺＡＰグループ <2928> が親会社でなくなったことを受けて株主優待を見直す。新制度では3月末時点で1000株以上を保有する株主に、保有株数に応じて500～3000円分のQUOカードを贈呈する。



オイレス工業 <6282> [東証Ｐ] 決算月【3月】 2/10発表（場中）

株主優待の実施回数を年1回→年2回に変更。新制度では3月末と9月末時点で300株以上を保有する株主に、株主優待ポイントを保有株数に応じて3000～2万5000ポイント付与する。26年9月末から適用。



