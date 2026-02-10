五輪スノーボード メダルラッシュに広島でも注目UP 「始める人増えるのでは」
開催中のミラノ・コルティナオリンピック。日本勢のメダルラッシュとなっているスノーボードに広島でも注目が高まっています。
メダルラッシュに沸くスノーボード。広島市内の店でもオリンピックに注目しています。
■ムラサキスポーツ広島パルコ店 西ノ薗卓店長
「大技を決めてくれたら金がとれるんじゃないかという期待はしてました」
■記者
「よく行かれるんですかスノボは？」
■女性
「2、3年ぶりに久しぶりに行く。うまい人の着こなしやどんなグッズを付けているのか見たりしますね」
■ムラサキスポーツ広島パルコ店 西ノ薗卓店長
「すごくスノーボードの露出が増えてくると思うので。これでまた（スノーボードを）始めてみたいという人が増えるんじゃないかと期待はすごくしています」
北広島町にあるスキー場。先週末に降った大量の雪とオリンピック効果もあり、平日にも関わらず賑わいを見せていました。
■来場者
「日本のメーカーのボードはヨネックスしかないという話を聞いて、自分はそれで選んだ」
2年前に買ったというボードは国内メーカー製。金メダルを獲得した木村選手も同じメーカーのものを使っています。
■来場者
「いいブランドを選んだのかなと思ってます」
■記者
「グッドチョイスです」
■来場者
「グッドチョイスですか」
メダルラッシュに沸くスノーボード。スキー場も集客アップに期待しています。
■やわたハイランド191リゾート 福本洋マネージャー
「日本の選手が活躍しているのを見てウインタースポーツを始めるきっかけになればいいと思う。まだまだいいコンディションで滑れると思うので、ぜひ遊びに来てください」
《2026年2月10日放送》