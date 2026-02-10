NPB史上最年長の50歳で現役引退した元中日の山本昌氏（60）が、高橋慶彦氏（68）のYouTube「よしひこチャンネル」に出演。日大藤沢時代を振り返り、サプライズだった中日のドラフト指名は断るつもりだったが…。

日大藤沢ではベスト8で終わったが、神奈川選抜で社会人相手に好投したことで、一躍プロのスカウトに注目される存在となった。

だが、自身はプロなどまったく考えてなかった。教師を目指して日大進学も決めていた。

スカウトにも「進学です」と説明していた。

ところがドラフト当日に校長室に呼び出され、「中日ドラゴンズから5位で指名されたよ」と教えられた。

驚いたが、取材に来た新聞記者には「進学です」と告げて帰宅した。

すると父親が会社を早退して帰宅していた。「どうする？」と聞かれたので「進学するよ」と答えた。

また次の日も「どうする？」と聞かれた。それが1週間続いた。

実は父親は大の中日ファンだった。

山本昌氏は「親父が寂しそうでね。だんだんかわいそうになってきて、クビになったらもう一回勉強して大学入って30歳くらいで先生目指せばいいか」と、入団することに決めたと振り返った。