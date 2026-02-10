女優の板谷由夏が2月8日に自身のInstagramを更新。松岡昌宏との“サシ飲み”密着ショットを披露し、ファンから歓声があがっている。

板谷は《久しぶりにサシ飲みしました。出会って25年ぐらい経ってた、びっくりだよ。男らしさとか、女らしさ、とかそういうことではなく いっぽんピシッと強さと優しさが通ったリスペクトする友です》とつづり、松岡昌宏の背中に密着し、笑顔を見せるツーショットを公開した。

そして、《お互い健康第一で楽しもうね！松岡!! まさかわたしのインスタに登場する日が来るとは！ 月日は流れているねー ああ、いいお酒でした、ありがと。》と締めくくっている。

コメント欄にファンからは

《お二人とも一本ピシッと通ってるのがみえます 素敵な関係ですね》

《お二人ともとっても素敵 お二人がこんな関係だったんて知らなかった!!》

《やっぱりイイ男といいオンナは絵になるな》

などと歓声があがっている。

2人は2014年、井浦新主演のドラマ『同窓生〜人は、三度、恋をする〜』（TBS系）で共演。板谷は松岡と同窓生の役で、妻子持ちの松岡から言い寄られる役を演じた。

そのため、ドラマでの共演を思い出す声も相次いだ。

《どどど同窓生〜〜〜エモいぃいぃぃい 出会って25年は凄すぎます！！！！！友達をリスペクトするという由夏さんさんの生き方、本当尊敬します。》

《嬉しい2ショットです！！また共演してもらいたいです》

といった声も寄せられている。

2025年6月、国分太一のコンプライアンス違反の発覚をきっかけにTOKIOが解散し、約30年のグループ活動に幕を下ろした。

メンバーだった松岡は2026年1月、自身が代表取締役を務める株式会社MMsunを設立し、新たなスタートを切った。

TOKIO解散後も元メンバーの城島茂が中心となって続いているバラエティ番組『ザ！鉄腕！DASH！！』（日本テレビ系）だが、そこには今、松岡の姿はない。芸能プロ関係者が言う。

「2026年1月4日放送の正月特番『ウルトラマンDASH』（同系）に松岡さんの姿はありませんでした。降板した国分太一さんに関する説明が日テレ側からないことに苦言を呈していたと報じられていますが、現在も出演はない状況です。

2月1日放送の回は、函館ロケでした。松岡さんは札幌出身で、2025年春ごろには東京と函館の2拠点生活を公言していましたが、これほどの機会に姿を見せなかったということで、ますます“離脱”の可能性が高まりそうです。松岡さんは1月4日に放送されたラジオ番組『松岡昌宏の彩り埼先端』（NACK5）で、2026年の抱負について、『気張らずに、1年、1年締めでやりましょう、って言ってます』と先を見すぎず、今を全力で取り組むと明かしていました」

新たな環境でスタートした松岡に、板谷も声援を送ったことだろう。