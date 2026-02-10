空気階段・水川かたまり、猛勉強のきっかけは母親の行動「僕を亡き者にしようと…」 “暴れん坊”だった小学生時代
お笑いコンビ・空気階段の水川かたまりが9日深夜放送の日本テレビ系バラエティー『大悟の芸人領収書』（毎週月曜 後11：59）に出演。名門大学に入学するきっかけを明かした。
【写真】空気階段・水川かたまりがパパの笑顔 生まれたばかりの赤ちゃんを抱っこ
番組ではこの日「親が社長・政治家お育ち良い芸人SP」と題した企画を展開。小宮浩信（三四郎）、水川かたまり（空気階段）、ニシダ（ラランド）、太田成秋（天明ブラウン）が出演した。
父親が地元・岡山で住宅販売会社の社長を務めているというかたまり。家庭内では教育熱心な母親のもとで「良い悪い」を学んだという。しかし、小学校低学年までは「暴れん坊」だったといい、授業参観の際に机の上に立って下品な言葉を連呼した結果、「丸一日、母親に無視されて…」と振り返った。
その際、「僕を亡き者にしようとしているのがすごいショックで、そこからお母さんに振り向いてもらおうと思って、勉強をすごい頑張るようになった」と明かした。
かたまりはその後、東京・慶応義塾大学に合格したが、環境が合わずわずか3ヶ月で中退。引きこもり生活が続いたが、その中でお笑い芸人を目指すようになったという。両親もその挑戦を応援してくれたといい「芸人で食えるようになるまで仕送りもらい続けた」と語った。
