女性声優の人口増加 『声優名鑑』女性編の掲載人数は15年連続で史上最多更新！25年で225人→1135人と5倍に増える
声優総合情報誌『声優グランプリ』3月号が10日に発売された。名物付録「声優名鑑2026 女性編」は、史上最多掲載となった昨年の1099人に続き1135人掲載されており、掲載人数は15年連続で史上最多を更新した。これは初めて付録になった2001年の女性225人から5倍に増加しており、編集部は「アニメ人気を支える傍ら、TV番組やCMへの声優起用も増え続け、活躍の場は今なお拡大している」と昨今の声優需要を説明した。
テレビアニメやゲームのキャラクターボイス、洋画・海外ドラマの吹き替えをはじめ、歌手活動、テレビ番組やCMへの出演など、声優の活躍の場は拡大を続けているが、それを数字で物語るのが「声優名鑑」の掲載人数。声優の活躍の場が拡大するにつれ、毎年掲載人数が史上最多を更新することでもおなじみになっている。
最初に付録になったのは今から25年前の2001年で、女性の掲載人数はわずか225人だったが、そこから徐々に掲載人数が増えていき、2008年版で女性掲載人数が500人を突破。2022年版で大台突破の1003人に到達したことが大きな話題となったが、そこからも史上最多を更新し続け、最新2026年版では初代声優名鑑の5倍以上となる1135が掲載された。
最新版では1135人のプロフィールを網羅。顔写真、代表作、誕生日、出身地、血液型、趣味・特技など、1135人のプロフィールを掲載しており、オールカラー100ページの完全保存版となっている。
なお、現在日本で「声優」と呼ばれる人は1万人以上存在していることが、2022年11月に行われた『インボイス制度見直しを求める記者会見』にて報告されている。
掲載人数が増えていることについて、同誌の編集部は「今や「なりたい職業」の上位にランクインするほどの人気職で、テレビ番組やCMで目にする機会も激増するなど、声優の活躍の場は爆発的拡大を続けている。それを数字で物語るのが「声優名鑑」の掲載人数」とし、「紙ならではの利便性を活かした最強データベースとして、声優ファンのみならず業界関係者からも重宝されている。声優の活躍の場が拡大するにつれ、毎年掲載人数が史上最多を更新する」と説明した。
