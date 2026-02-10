“がんに効く”とかたってサプリを販売したとして、健康食品販売会社の社長らが逮捕されました。

■「抗がん剤と同等の効果がある」などとうたい…

記者（大阪府警西成署、10日正午すぎ）

「がんに効くなどとうたってサプリメントを販売していた会社代表の男の身柄が、警察署へと入ります」

逮捕されたのは、大阪の健康食品販売会社「メリーマート」の社長・五条俊明容疑者（76）や役員の丹治芳治容疑者（53）ら3人です。

五条容疑者らは去年4月、大阪府堺市の店舗で、「抗がん剤と同等の効果がある」とかたって、国の承認を受けずにサプリメントを医薬品として販売するなどした疑いがもたれています。

■「催眠商法」の手口とは？

この会社が使っていた手口、それが「催眠商法」です。

「催眠商法」とは、日用品を格安で販売するなどと言って、会場に人を集めた上で、不安をあおり、冷静な判断ができなくなった客に高額な商品を購入させる手口です。

社長らが逮捕された10日も営業していたメリーマート。

記者

「会社は大阪や兵庫のほか、東北や九州などでおよそ2か月ごとに営業所を移しながら商品の勧誘を行っていたということです」

■“高齢者”呼び込み…セールストークで購買意欲をあおる

警察によりますと、メリーマートは、主に高齢者を呼び込み、部屋に閉じ込めた上で購買意欲をあおり、健康についてのクイズや巧みなセールストークで高額な商品を販売していたということです。

サプリは1箱60錠でおよそ4万円。チラシには「ウイルス性疾患や若返り、アレルギーや難病に対する治験で大きな成果を上げています」との言葉。

さらに従業員はこう宣伝していました。

男性従業員

「病院の薬を飲んで効かなかった方が、うちの飲んだら効くんです。食べる抗がん剤です」

警察はこうした成果や効能はなかったとみています。

五条容疑者らの認否について警察は明らかにしていません。