北村匠海、意外な学生時代を告白「ビターな思い出ばかりです」カジュアルルックで登場【ディオール バンブーパビリオン】
【モデルプレス＝2026/02/10】俳優ならびに4人組ダンスロックバンド・DISH//としても活躍する北村匠海が2月10日、代官山の新たなコンセプトストア「ディオール バンブーパビリオン」オープンイベントのフォトコールに出席した。
【写真】北村匠海、パーカー×ブルゾンのカジュアルルックで登場
ディオール ジャパン アンバサダーを務める北村は、オレンジのパーカーに白のニットブルゾンを合わせたカジュアルな装いで登場。「ディオール バンブーパビリオン」を実際に見ての感想を問われると「日本とコラボレーションした空間として観させていただいて、今までは花の匂いを感じるイベントもあったりしたのですが、今回は和紙があったりと視覚的に空間として観させていただいたなと。すごく不思議な空間でした」と振り返った。
また、同ストアは2月14日のバレンタインデー近く、2月12日にオープンされることから、バレンタインにまつわるエビソードを聞かれると「チョコをもらった経験があまりなくて。バスケ部にいたので、みんな本命やら義理やらもらってたんですけど、僕は性格が暗すぎたので、誰にももらえなくて…かなり苦い、ビターな思い出ばかりです」と意外な過去を告白。「今は現場に置かれていたチョコをいただくみたいなことはありますが、机に入っていたことはございません（笑）」と笑いを誘っていた。
ディオールは、2月12日に代官山に新たなコンセプトストア「ディオール バンブー パビリオン」をオープン。パリ本店の佇まいを、日本の竹林に着想を得たゴールドのバンブーによって再解釈した外観が象徴的な本ストアは、西畠清順による禅をコンセプトにした庭園、フラワーアーティスト・東信が手掛ける緑のオアシスをはじめとして、植物に囲まれた壮大な空間が広がっている。店内は天井や壁に和紙をあしらい「レディ ディオール」バッグをかたどった提灯が灯る、繊細で特別な空間となっている。「カフェ ディオール」も併設されており、この場所だけの特別なメニューを花々で彩られた空間で楽しむことができる。
オープンに先駆けて開催されたイベントには、北村のほか、ディオール ジャパン アンバサダーの新木優子、横浜流星、八木莉可子、ディオール ビューティー アンバサダーの山下智久をはじめとした豪華セレブリティが登場した。（modelpress編集部）
◆北村匠海、意外な学生時代を告白
◆「ディオール バンブーパビリオン」
