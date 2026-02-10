動画に登場したのは、ひげの短い猫さん。ひげが短いのは、実は同居猫さんにむしり取られているからなのだとか。猫がひげを短く噛み切ってしまうのには、深い理由があるのだそう。

動画は26万回以上も再生され、「めちゃめちゃ面白い！」「やだぁそんな事あるんですね朝から爆笑しました」とのコメントが集まっています。

【動画：ひげが短い猫→なんでかなと思っていたら、『驚きの理由』が判明して…まさかの光景】

猫のひげが短い理由

Instagramアカウント「保護猫きょうだいハレとアメ」さまに登場したハレちゃんは、一般的な猫よりもひげが短いのだとか。ハレちゃんの顔をよく見てみると、確かにひげは短めで本数も少なそうです。

同居猫のアメちゃんのひげと比べてみると、その差は一目瞭然なのだとか。アメちゃんの口元にはしっかりと肉眼で確認できるくらいの長さのひげがたくさん生えています。

ひげが短いのは愛情の証

飼い主さんも、なんでだろうと疑問に思っていたとのこと。ところがある日、2匹が毛づくろいをしているところに出くわしたときその理由がわかったのだとか。実はハレちゃんのひげが短いのは、アメちゃんがむしり取っているからだったのだそう。

実はこの行動、お母さん猫が子猫に取る行動の一つとのこと。子猫が一人で遠くに行くことができないように、猫のセンサーと呼ばれるひげを噛み切ってしまうのだとか。

家猫はひげが無くても大丈夫

飼い主さんは、ひげが生えていなくても大丈夫なのだろうかと心配していたのだそうでしたが、狩りをしないのであれば、ひげはなくても大丈夫なのだそう。

家猫のひげが短いのは、愛情の証なのかもしれません。猫飼いさんの中にはこの行動に共感する人も多いようで、コメント欄には、「うちの猫もそうです！」との声がたくさん寄せられています。

ハレちゃんのひげが短い理由を解説した動画は、Instagramで24.2万回以上も再生され、「他の方も仰ってますが、ママが子猫に遠くに行くことができないように...愛情の表れです」「うちもお髭ないないです。子猫の頃から少し伸びてはむしられていますが元気いっぱいです♡」「うちもお髭ないないになります。眉毛もないないになります。愛情が強すぎるみたいです」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント「保護猫きょうだいハレとアメ」さまには、ハレちゃん、アメちゃんと飼い主さんの日常の様子がたくさん投稿されています。仲良し兄弟の天真爛漫な姿に癒されますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「保護猫きょうだいハレとアメ」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。