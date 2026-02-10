次、これ回したいッッ！！（真剣）【ガチャ】どのキャラも可愛い♡「新作チャーム」

ジャンルを問わず、さまざまなアイテムが商品化される【ガチャ】は、推しのキャラクターグッズはもちろん、推し以外のアイテムも思わず集めたくなるワクワク感が夢中になるポイント。そこで今回は、見つけたら回したくなりそうな「新作チャーム」をまとめました。

ファッションアイテムがガチャに！？

「Disney SERIES CREATED by MUS バッグコレクション」は、PVCバッグや2WAY FACE BAG / MICKEYなど、実際に販売されていたデザインがキーホルダーになっています。バッグの装飾部分などにもこだわった再現度の高さが特徴です。

バレンタインにぴったりな手作りチョコ風

「お茶犬 手作りおやつチャーム #平成女児チョコ」は、平成女児世代に人気を集めたキャラクター「お茶犬」と手作りチョコを組み合わせた、バレンタインシーズンにぴったりなキーホルダーです。溶かしたチョコレートをカラフルなアルミカップに入れ、カラースプレーやアラザンでトッピングする平成女児チョコに、ゆるっとしたお茶犬のイラストが加わり、平成レトロがぎゅっと詰まったキーホルダーに仕上がっています。

大人気ドラゴンボールガチャ第3弾

2025年1月に第1弾、8月に第2弾が発売された「ドラゴンボール めじるしアクセサリー」に、いよいよ第3弾が登場。今回もラインナップは全5種類で、王道とは少し異なるキャラクターとアイテムのセレクトが可愛いポイントです。@gnm.aoさんがゲットしたのは、孫悟飯の帽子とプーアルの2つ。どちらもドラゴンボール好きならキュンとする可愛さが、めじるしにぴったりです。

いつもと少し違うサンリオキャラクターズ

触り心地の良いフロッキー素材で仕上げられた「サンリオキャラクターズ ミニチュアチャーム～ライブキャラクター～」。大人気のサンリオキャラクターズのガチャシリーズですが、今回のラインナップに登場したのは、なんとピューロランドで会えるライブキャラクターのデザインです。ライブキャラクターならではの頭身で、今にもショーが始まりそうな臨場感があります。

今回の【ガチャ】の「新作チャーム」も、見かけたら思わず足を止めてしまいそうな可愛さのものばかり。いずれも1月発売ですが、あっという間に売り切れそうなので、気になるガチャがある人はぜひ探してみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@gnm.ao様、@aaa.01569様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる