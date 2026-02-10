iPhoneマニアが厳選！「使って本当によかったアプリ」5選

今回は、2025年に使って本当に良かったおすすめアプリ5選について、YouTubeでiPhoneの便利な使い方を紹介している、みやじぃさん（チャンネル名：みやじぃ iPhone / ショートカット）が解説してくれました。気になる方は、ぜひ動画と合わせてチェックしてみてください。

※動画では、今回ご紹介する10位〜6位の5選を含めたトップ10を紹介しています！

iPhone神アプリ 1：写真背景を高精度に切り抜ける「PhotoRoom」

第10位は、写真から被写体を簡単に切り抜ける「PhotoRoom」です。iPhone純正機能でも切り抜きは可能ですが、このアプリはエッジの処理が非常に滑らかで、精度が段違いです。





背景を透明にして保存したり、アプリ内で別の背景と合成したりできるため、YouTubeのサムネイル作成や、メルカリの商品画像作成、子供やペットの写真を可愛く加工するのに重宝しています。一部有料機能もありますが、無料でも十分優秀なアプリです。

iPhone神アプリ 2：部屋や家具を3Dデータ化して計測！「Scaniverse」

第9位は、空間を3Dスキャンできる「Scaniverse」です。部屋全体をスキャンしておけば、後からアプリ内で寸法を測ることが可能で、実際にメジャーで測るのとほぼ誤差がありません。家具を買う際や引っ越しの内見時に、家に帰らずともサイズ確認ができるため非常に便利です。





正確な測定にはLiDARスキャナが必要なため、ProモデルのiPhoneを使っている方には特におすすめのアプリです。

iPhone神アプリ 3：ショートカット機能を拡張・自動化「Actions」

第8位は、純正の「ショートカット」アプリと組み合わせて使う「Actions」です。これはショートカットで使えるアクション（機能）を大幅に増やしてくれるアプリです。





例えば「着信中かどうか」を判定するアクションを使えば、着信があった時だけ電話番号をGoogle検索するといった便利な機能を設定することができます。表記は英語ですが、直感的に分かりやすいものも多く、iPhoneの自動化をより深く楽しみたい方に最適です。

iPhone神アプリ 4：スマホで手軽にラベル作成「Brother Design & Print 2」

第7位は、ブラザーのラベルライター（ピータッチ）専用アプリです。スマホとBluetooth接続し、豊富なテンプレートからデザインを選んで簡単にラベルを印刷できます。





フォントやフレームの自由度が高く、書類整理やケーブル管理など、用途に合わせておしゃれなラベルが作れます。テプラ本体の購入は必要ですが、プライベートでの物の管理や整理整頓が捗るため、長く使える良い投資になります。

iPhone神アプリ 5：AI相手なら恥ずかしくない！英会話アプリ「Speak」

第6位は、AIと英会話ができる「Speak」です。特にすごいのが「フリートーク」機能で、例えば「カフェでコーヒーを注文する」といった具体的なシチュエーションを設定し、AIを相手に会話練習ができます。





文法の間違いや、より自然な言い回しをリアルタイムで修正してくれるため、非常に勉強になります。対人レッスンと違って恥ずかしさがなく、何度でも聞き返せるのが魅力です。

【まとめ】今年は新しいアプリでiPhoneをより便利に！

今回は、2025年に使って本当に良かったおすすめアプリ5選についてご紹介しました！ もっと詳しく知りたい方は、ぜひ、みやじぃさんの動画と合わせてチェックしてみてください。





