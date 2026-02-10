ミクシオホールディングスは、2026年2月18日から20日まで幕張メッセで開催される『第60回スーパーマーケット・トレードショー2026』に、グループ傘下の4つの事業子会社を集めて大規模出展します。

機械開発から和洋菓子のOEM、輸入菓子卸しに至るまで、食品業界に特化したグループの総合力を結集した展示となります。

会期：2026年2月18日（水）〜20日（金）10：00〜17：00（最終日は16：00まで）

会場：幕張メッセ

小間番号：2-309

一般社団法人 全国スーパーマーケット協会が主催する本展示会において、ミクシオグループは菓子事業に関わる業界関係者に包括的なソリューションを提案します。

システム販売、機械開発、製造、輸入卸しといった多角的な事業展開により、食品業界のニーズに幅広く対応する体制を整えています。

出展企業

ミクシオマーケティングは、食品業界向けシステム販売・機械販売・輸入販売・原料卸売を手掛ける企業です。

システムや機械による業務効率化の提案に加え、「TRICKS」をはじめとする海外製菓の輸入販売、菓子原料の卸販売も展開しています。

三州製菓は、高級米菓・洋菓子製造販売企業です。

せんべい・あられ・パスタスナックなどの専門店ギフト向け商品を製造し、全国の菓子専門店・百貨店・土産店・テーマパークなどで販売しています。

高級ホテルや有名パティシエからの委託による洋菓子のOEM製造にも対応しています。

銀の汐は、遊技場向け菓子・珍味の製造販売を行う企業です。

珍味製造から始まり、現在では焼菓子やチョコレートなど約200アイテムを取り揃えています。

おいしさはもちろん、食べやすさや手に取る楽しさを求めて日々改良を行い、徹底した品質管理と最新技術を積極的に取り入れた安心・安全な商品作りに注力しています。

落合製作所は、乾燥・火入れ技術を中核に、食品乾燥・焙煎機械器具の研究・開発・製造・販売を行う企業です。

お茶、菓子、海産物、各種きのこ、ドライフルーツ、野菜など、多彩な食品乾燥・焙煎のニーズに対応した機械を開発・製造しており、食品メーカーの生産性向上を支援します。

同ブースには、輸入食品を扱うドーバーフィールドファーイーストも協力出展します。

機械開発から製造、輸入卸しまでを一貫してカバーするミクシオグループの総合力により、食品業界の多様な課題解決に貢献します。

グループ各社の専門性を活かした提案により、業界関係者の生産性向上や商品開発を支援します。

ミクシオホールディングス『第60回スーパーマーケット・トレードショー2026』出展の紹介でした。

よくある質問

Q. 展示会の開催日程はいつですか？

2026年2月18日（水）から20日（金）までの3日間で、時間は10：00〜17：00（最終日は16：00まで）です。

Q. 会場はどこですか？

幕張メッセで開催されます。小間番号は2-309です。

Q. どのような企業が出展しますか？

ミクシオマーケティング、三州製菓、銀の汐、落合製作所の4社が出展します。また、ドーバーフィールドファーイーストも協力出展します。

