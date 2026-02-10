◆サウジＣ・Ｇ１（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１８００メートル）

もう挑戦者ではない。フォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）と、史上初のサウジＣ連覇を狙う坂井。今回はダート界の王として、各国のライバルを迎え撃つ立場だ。「サウジＣにこの馬で挑める、このプレッシャーを感じられるのは、世界中で自分だけ。このプレッシャーも楽しみたい」と自らを奮い立たせる。

昨年は日本調教馬として初めてブリーダーズＣクラシックを制覇。ＪＲＡ賞は年度代表馬を含む３部門で受賞し、米エクリプス賞でも最優秀ダート古牡馬を受賞するなど、まさに競馬界の“顔”だった。「そういう馬に出会いたくて、ジョッキーをやっている。今しか味わえないこと」。最強馬の背中にいられる喜びを、かみしめている。

ともに何度も大一番を乗り越えたからこそ、焦りや気負いはない。「やることは同じ。まずは無事にレースに向かえればいいなと思うし、そこでいつも通りの仕事をするだけ」と平常心を保つ。「もちろん油断はできないけど、この馬の力を出せれば勝てると思う」。“世界一”の称号を胸に、堂々と始動戦へ臨む。（水納 愛美）