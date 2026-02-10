高性能喫煙ブースの販売を手掛けるエルゴジャパンが、喫煙者602名を対象に実施した飲食店に関する意識調査の結果を公開しました。

2020年4月の改正健康増進法施行から5年が経過し、飲食店における分煙対策が進む中、喫煙者自身が店内喫煙環境をどう捉えているかが明らかになりました。

エルゴジャパン「喫煙者の飲食店に関する意識調査」

調査期間：2025年12月9日〜10日

調査対象：全国の20代以上の喫煙者602名（男性415名、女性187名）

調査方法：インターネット調査

この調査は、改正健康増進法施行から5年が経過する中で、喫煙者自身の飲食店に対する意識がどのように変化しているかを把握するために実施されました。

喫煙可能な飲食店の利用実態や、店内喫煙環境への印象、理想とする喫煙環境について、詳細なデータが収集されています。

調査対象者の行動特性

店内で喫煙できる飲食店に行く頻度について質問したところ、「ほとんど行かない」が55.6％と過半数を占めました。

「行ったことがない／覚えていない」が32.1％、「たまに行く」が10.3％、「よく行く」はわずか2.0％にとどまり、喫煙者であっても喫煙可能な飲食店への来店は限られていることが分かりました。

喫煙可能な飲食店を利用した理由を詳しく見ると、「食事等で選んだ店が店内喫煙可であった」が58.4％と最も多く、喫煙できるかどうかを基準に店を選んでいなかった人が半数以上を占めました。

注目すべき点として、「一緒に食事をする人が喫煙者で、その人が店を選んだ」が24.7％、「一緒に食事をする人が喫煙者で喫煙できる店を選んだ」が16.9％と、同席者の喫煙状況が飲食店選びに大きな影響を与えていることが明らかになりました。

店内喫煙に関する印象

店内喫煙可の飲食店に対する印象を尋ねたところ、「とても悪い」が50.7％、「やや悪い」が16.4％と、合わせて67.1％が否定的な印象を持っていることが判明しました。

「どちらともいえない」が27.4％、「やや良い」が3.8％、「とても良い」が1.7％と、肯定的な印象を持つ人はわずか5.5％にとどまりました。

喫煙者自身であっても、店内で喫煙が可能な環境に対してマイナスの印象を抱いている人が多数派であることが浮き彫りになりました。

店内で喫煙できる飲食店において不快・不安に感じる点を挙げてもらったところ、「食事の満足度が下がる」が58.5％と最も多い回答となりました。

「衣服や髪ににおいがつくことが嫌だ」も52.3％と高く、煙やにおいが残らない環境づくりの重要性が改めて示されています。

同行者に喫煙者がいる場合、喫煙可能な飲食店が選ばれやすい傾向が見られましたが、その際の心情について尋ねたところ、「本当は避けたいが、付き合いで仕方なく行く」が38.0％、「少し不快だが、我慢できる範囲」が19.4％と、回答者も喫煙者であるにも関わらず、半数以上が何らかの不快感を抱えながら利用している実態が明らかになりました。

店内の理想の喫煙環境

飲食店における理想の喫煙環境について質問したところ、「全面禁煙」が50.5％と半数以上を占めました。

一方で、分煙環境を整えることを望む声も多く、「屋外に喫煙スペースを設ける」が11.6％、「喫煙ブースを設置する」が17.4％という結果となりました。

喫煙者であっても、完全禁煙を理想とする人が多い一方で、適切な分煙対策を求める声も一定数存在することが分かります。

飲食店の分煙対策の重要性

この調査から、喫煙者と食事をする際には、喫煙可能な飲食店が選ばれやすい傾向があることが明らかになりました。

喫煙率は年々低下しているものの、今後ゼロになる可能性は高いとは言えず、引き続き喫煙者との食事においては「喫煙できるかどうか」が重要な判断要素であり続けると考えられます。

一方で、喫煙環境への配慮が不十分な場合、全体としての満足度を高めることは難しいと言えます。

店内にタバコのにおいや煙が残る環境では、同行者の食事満足度、ひいては食事会全体の満足度にまで影響を及ぼす可能性があります。

そのため、喫煙ブースの設置など、適切な分煙対策を講じる重要性は今後ますます高まっていくでしょう。

高性能喫煙ブース「スモーククリア」

エルゴジャパンは、飲食店向けの高性能喫煙ブース「スモーククリア」を展開しています。

大手チェーン店をはじめ、多数の飲食店への導入実績があり、小型サイズで小さなスペースにも設置できる点が特徴です。

ダクト工事が不要で、においも衣服につかず、フィルターで濾過された空気は排出口からもタバコのにおいを感じさせません。

コンパクトな1人用から4人用までの様々な製品ラインナップが用意されており、飲食店の規模や用途に応じて選択できます。

喫煙者自身も快適な食事環境を求めている実態が明らかになった今回の調査結果は、飲食店における分煙対策の必要性を改めて示しています。

適切な喫煙環境を整えることで、喫煙者・非喫煙者の双方が満足できる空間づくりが可能になるでしょう。

店内喫煙に対する意識の変化を踏まえ、より良い飲食体験を提供するための取り組みが求められています。

エルゴジャパン「喫煙者の飲食店に関する意識調査」の紹介でした。

よくある質問

Q. 調査対象者の年齢層は？

20代から60歳以上まで幅広い年齢層の喫煙者602名を対象に実施されました。内訳は、20代32名、30代104名、40代140名、50代177名、60歳以上149名です。

Q. 喫煙可能な飲食店に「よく行く」人はどのくらい？

「よく行く」と回答した人はわずか2.0％にとどまりました。「たまに行く」を合わせても12.3％と、喫煙者であっても喫煙可能な飲食店への来店は少ない傾向にあります。

Q. 店内喫煙可の飲食店に対して「印象が悪い」と答えた人の割合は？

「とても悪い」50.7％と「やや悪い」16.4％を合わせて、67.1％が否定的な印象を持っていることが分かりました。

Q. 理想とする飲食店の喫煙環境は？

「全面禁煙」が50.5％と最も多く、次いで「喫煙ブースの設置」17.4％、「屋外に喫煙スペース」11.6％となりました。

Q. スモーククリアの特徴は？

ダクト工事が不要で、においが衣服につかず、フィルターで濾過された空気は排出口からもタバコのにおいを感じさせません。1人用から4人用まで様々なサイズが用意されています。

