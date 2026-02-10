参政党ボードメンバーで政調会長代行の豊田真由子氏が、９年ぶりに国政復帰した。８日投開票された衆院選に同党から比例北関東ブロックで出馬し、当選を果たした。

１０日にＸ（旧ツイッター）で「このたびの衆院選、参政党は１５議席を得ることができました。全国の党員・サポーターの皆様、応援くださった皆様、そして、極寒の中、選挙実施のために働いてくださった行政や地域や業者の方等、（投票先を問わず）投票に行ってくださった方、すべての皆様に、心より感謝を申し上げます」とコメント。

「新橋で街宣を行いました。寒い中、お集まりくださった皆様、全国でご視聴くださった皆様、ありがとうございました！橙色の大きな太陽が、日本国の未来を力強く照らします」とし、街頭に立って意気込みを伝える動画も投稿した。

元自民党衆院議員の豊田氏。ふんわりした巻き髪に白のダウン、オレンジのマフラーにスカートを合わせ、以前よりも柔らかい雰囲気に。ＳＮＳには「豊田さん当選おめでとうございます」「豊田さんめっちゃかわいい」「ますますお忙しくなられるのではと思いますが、国会でのご活躍を楽しみにしております」などの声が上がっている。

豊田氏は２０１７年に、秘書への暴言や暴行を報じられ、自民党を離党。同年の衆院選に無所属で出馬したが、落選していた。