カーセブンデジフィールドは、中古車買取チェーン「カーセブン」にて、2026年2月7日(土)から3月31日(火)まで『カーセブン×頭文字Dコラボキャンペーン』を開催します。

人気漫画『頭文字D』の30周年を記念した第二弾企画で、来店査定でオリジナルコラボグッズがもらえるほか、抽選でハチロクのモデルカーが当たります。

カーセブン『頭文字Dコラボキャンペーン』

開催期間：2026年2月7日(土)〜3月31日(火)

開催場所：全国のカーセブン店舗

第一弾キャンペーンでは「またやってほしい」「次はハチロクのグッズが欲しい」といった多くの反響が寄せられ、第二弾の開催が実現しました。

今回は、来店査定で全員がもらえるオリジナルコラボグッズに加え、ファンから最も要望の多かったAE86(ハチロク)のモデルカーが当たるオープン懸賞を同時開催します。

作品の世界観とカーセブンのブランドがより深く結びついた、車ファン注目のキャンペーンです。

来店査定特典：オリジナルトートバッグ

対象：期間中にカーセブン店舗へ来店し査定を実施した方

特典：「カーセブン×頭文字D」オリジナルトートバッグ

人数：先着7,000名様

期間中にカーセブン店舗で査定を受けた方、先着7,000名に、オリジナルコラボトートバッグがプレゼントされます。

プレゼントの特典は、1組様同一車両1回限りです。

同一店舗への複数回の査定や、複数店舗での査定は特典の対象外となります。

プレゼントの在庫がなくなり次第終了となり、内容については変更になる場合があります。

一部対象外店舗がございます。

オープン懸賞：AE86 1/18スケールモデルカー

応募方法：カーセブン公式LINEよりキャンペーンに応募

賞品：30周年記念 AE86 1/18スケールモデルカー

当選人数：抽選で7名様

専用ページ：https://www.carseven.co.jp/campaign/202602/

カーセブン公式LINEからキャンペーンに応募した方の中から、抽選で7名に「30周年記念 AE86 1/18スケールモデルカー」がプレゼントされます。

『頭文字D』の象徴的存在である白と黒のツートンカラーのハチロクを精密に再現したモデルカーで、ドア部分には「藤原とうふ店(自家用)」の文字が描かれています。

黒いボンネットとホイール、イエローのフォグランプが印象的なデザインです。

抽選の当選発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。

車好きにとって、『頭文字D』は単なるマンガの枠を超えた特別な作品です。

記念すべき30周年を祝う絶好の機会です！

来店査定でオリジナルグッズを手に入れつつ、ハチロクのモデルカーが当たるチャンスも得られる、ファンにとってうれしい企画です。

カーセブン『頭文字Dコラボキャンペーン』の紹介でした。

編集：Dtimes編集部

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post ファン垂涎の限定コラボグッズが当たる！カーセブン「頭文字Dコラボキャンペーン」 appeared first on Dtimes.