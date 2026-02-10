大泉 洋、新曲「陽炎」MV公開 “喪失と再生”の物語をアニメーションで描く
俳優・アーティストの大泉 洋の新曲「陽炎」（1月25日配信リリース）のミュージックビデオが、YouTubeで公開された。
【写真】椅子が回っちゃう！冒頭から大騒ぎの大泉洋
同曲は、テレビアニメ『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』のエンディングテーマ。大泉にとってアニメ作品との初のタイアップソングで、玉置浩二が楽曲を提供した。
大切なものを失いながらも前を向いて歩いていくこと、そして「一緒に消えてしまいたい」という衝動を抱えながらも、それでも生きていかなければならないという思いを歌ったメッセージソングで、スパニッシュなバンドネオンとガットギターをウッドベースが支え、ループトラックがグルーヴを生み出すトラックに、ブラックミュージックのテイストを感じさせるコーラスワークが重なり、楽曲の物語性をより鮮明に浮かび上がらせている。
ミュージックビデオでは、喪失と再生の物語がアニメーションで描かれる。すべてを失った一人の男がある絵画に触れた瞬間、“記憶再生装置”のように失われた思い出があふれ出し、再び過去の記憶と向き合うことで止まっていた時間が動き出していく――そんな再生への軌跡が込められた映像となっている。
芸能生活30周年を迎えた大泉は、俳優としてだけでなく歌手としても精力的に活動しており、5月30日からは全国アリーナツアーの開催も決定している。
【写真】椅子が回っちゃう！冒頭から大騒ぎの大泉洋
同曲は、テレビアニメ『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』のエンディングテーマ。大泉にとってアニメ作品との初のタイアップソングで、玉置浩二が楽曲を提供した。
大切なものを失いながらも前を向いて歩いていくこと、そして「一緒に消えてしまいたい」という衝動を抱えながらも、それでも生きていかなければならないという思いを歌ったメッセージソングで、スパニッシュなバンドネオンとガットギターをウッドベースが支え、ループトラックがグルーヴを生み出すトラックに、ブラックミュージックのテイストを感じさせるコーラスワークが重なり、楽曲の物語性をより鮮明に浮かび上がらせている。
芸能生活30周年を迎えた大泉は、俳優としてだけでなく歌手としても精力的に活動しており、5月30日からは全国アリーナツアーの開催も決定している。