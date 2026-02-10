【『今日好き』テグ編カップルインタビューVol.2】“まさかの成立”天然カップルりくと＆もか
ABEMAの人気オリジナル恋愛番組『今日、好きになりました。』のシリーズ最新作「テグ編」が最終回を迎えた。今回は、カップル成立となったりくと（森本陸斗）ともか（代田萌花）にインタビュー。お互いの第一印象や、好きを確信した瞬間、2人でこれからしたいことについても教えてもらった。
【動画】もかがりくとに告白も…大盛り上がりなインタビューの模様
■お互いを調べつつも…“想定外”の成立に「ママが本当にびっくりしてた」
――カップル成立おめでとうございます。お互いの第一印象を教えてください。
りくと：とにかく明るくて、ちょっと天然なところがかわいいなって思いました。
もか：外見は大人っぽいのに、中身が高1で、天然。かっこいい！かわいいです。
――どこが高1っぽい？
もか：話が通じんことがある（笑）。
――もかちゃんも天然なんですね？
りくと：だいぶ天然ですね。天然すぎて、話噛み合わないところまできています（笑）。ギリ、なんとかなっています（笑）。
もか：（爆笑）
――お互いが参加していた『今日好き』は見ていましたか？
りくと：ニュージーランド編に出ていた時に、高校1年生って聞いて「え!?」と思って。調べましたもん、TikTok。
もか：もかも！高1に見えんくて、「え！」ってなって調べた。
――継続に来てほしいなって気持ちがお互いにあったってことですか？
もか：ない…。
りくと：なかったです。
もか：ないよね、でも（笑）。旅が初対面だったんですけど、それまで本当に…。
りくと：何もなかった（笑）。
もか：（笑）何もなかったんですけど、旅で一緒になっていいなって。ママが本当にびっくりしてた。
りくと：俺も言ってた、お父さん。
――もかちゃんはりくとくんに、ほかの女の子への気持ちについてはっきりと聞いていました。その言葉を聞いて不安はなくなりましたか？
もか：いや、それが旅中は不安だったんですよ。もかに来てくれたのはうれしかったんですけど、すぐに心が変わるかもって思っちゃって。でも最後のアピールタイムの時に「不安になったらルール作ろうね」って言ってくれたり、ハートの凝っとるやつをくれたりして…。それで（不安は）なくなりました。
――りくとくんは、会いたかったあやか（伊藤彩華）ちゃんと旅で再会しました。その時にはもう、もかちゃんへの気持ちも走り始めていたと思います。旅中はどのような気持ちでしたか？
りくと：1日目の夜は、ベッドの中でだいぶ考え込んでいました。旅の中で、自分の恋愛に対する気持ちが変化していって。自分はもかちゃんの明るいところとか、楽しいところに惹かれていることに気が付いて、2日目にもかちゃんを誘いました。
――寝る前に考えて寝られなくならないですか？
りくと：寝る前に考えて、一瞬で寝ました。
もか：すごくないですか!?もかずっと起きちゃうわ。最終日の前の日、20分ぐらいしか寝てなくて…。
――カップル成立できる自信はありましたか？
もか：1日目の夜デートの時はりくとが（ほかの男の子と比べて）ちょっと上だったんですけど、BBQでいろいろあって、わからんくなっちゃって…。アピールタイムまでは「どうしよう」と思ってたんですけど、アピールタイムで「いいな」って思って上がりました（笑）。
――りくとくんが告白してくれれば成立できるな、と思った？
もか：うん、うん。
■2人で決めているルールは？「LINEのアナウンスにしてます」
――もかちゃんは告白された時、どういう気持ちでしたか？
もか：緊張した。海辺（告白の場所）に立つのも初めてだったけん、ほんまに緊張しすぎて…。言うセリフ考えてたんですけど、その場に立ったら忘れちゃって。セルフでしゃべりました（笑）
りくと：即興でってこと？
もか：そうそう。
――りくとくんの告白は理想的なものでしたか？
りくと：多分覚えてないです（笑）。緊張しすぎて。
もか：覚えてないです〜（笑）。でも方言言ってた。
りくと：最後に「好きだけん、付き合ってください」って言って、あえてもかちゃんがいつも使ってる方言を入れました。
もか：それで笑った。結構真面目モード入ってたので、急に「けん」って言われて「ん？」ってなって、クスってなりました（笑）。
りくと：僕は標準語だけど、もかちゃんのが結構うつってるかもしれない。
もか：めっちゃうつっとるよね（笑）！
りくと：きんご（内田金吾）くんとも仲良くて、結構遊ぶんですけど、きんごくんも影響を受けたのか「けん」とか「じゃよ」とか使うんですよ。
――相手の好きなところを改めて教えてください。
りくと：本当に元気で明るくて…。けど、しっかりしてる一面もあるところ。
もか：愛情表現をいっぱいしてくれるところ。ボイメ（ボイスメッセージ）とかビデオとかでいっぱい言ってくれます。
――同い年ですが、どっちがリードしていますか？
りくと＆もか：（顔を見合わせながら）いやぁ〜…。
りくと：五分五分じゃない？本当に。
もか：最近性格似とんなって思い始めて。
りくと：じゃあもう俺の方が引っ張ってるとか言っとこうかな。
もか：じゃあ…りくとで（笑）。
――逆に今直してほしいところは？
りくと＆もか：マジない。
りくと：お互いの直してほしいところとか、思ったことがあったら言おう、って言ってるんですけど…。今のところないですね。
――今決めているルールはありますか？
りくと：あります。
もか：「おはよう」「おやすみ」を絶対言う。ケンカしたらその日に仲直り。
りくと：我慢しない。あとなんだっけ？
もか：えっと…。
りくと：やばいって〜（笑）！
もか：そんな感じのが、い〜っぱい、ある（笑）。
りくと：LINEのアナウンスにしてます。
――インタビュー終わったら見返してください（笑）！ケンカしそうな雰囲気はまだないですか？
もか：ないね。怒るんかな？りくと。
りくと：俺、マジで怒らないかもしれないね。
■共通点が多い2人 目指すは憧れられる“最先端”カップル
――最近お互いのことでキュンとしたことがあれば教えてください。
りくと：『すーぱーのびしろたいむ』で一緒に企画をやったんですけど、その時にこうやって（顔をにぎにぎして）「もかちゃんかわいいね」ってやってくれた時かな。
りくと：今日会った時に、駆けつけて「おはよう〜」って来てくれたところが「かわいいな」ってキュンとしました。
――旅中で一番印象に残っている場面を教えてください。
りくと：自分の話なんですけど…ボウリング（笑）。ストライクを取りました。たまたま、旅行く直前に友達と一緒にボウリングしてたので、その感覚が手に残ってました（笑）。
もか：すごいね。
りくと：あと勝負強いんですよ、僕。
もか：強いよね！全部さ！
りくと：3回旅出て、3回とも全部勝って夜デート誘ってるんですよ。
――もかちゃんが1番記憶に残っている思い出は？
もか：2日目の昼かな。おそろいの制服。あとロック画面。ロック画面が一緒だったんです。
りくと：たまたまね。
もか：あと究極の2択やったっけ？
りくと：やったね。
もか：やった時も一緒だったけん、共通点が多かった。
――放送を見て驚いたことはありますか？
りくと：これはありました。ゆうたとひなたが空中ブランコで手つないでた時、「展開早!?」って（笑）。
もか：思った、思った〜（笑）！ゆうたくんがすっごい積極的でびっくりした。普段そんな感じじゃないじゃん？
りくと：そう、そう、そうなんですよ。
――お互いのことではありますか？
りくと：けんせいと2ショットしてる時、「あ、もかちゃんはこういう表情をしてるんだ」みたいな。 自分とはまた違う一面みたいなありましたね。
――もかちゃんの変顔がおもしろすぎました（笑）。
りくと＆もか：（爆笑）
りくと：俺も笑った。みんな爆笑してました。あとカイロ大量に出してきたところとか（笑）。
もか：なんで変顔したんかも覚えてなくて、びっくりしました、自分で（笑）。
――これから2人で行きたいところや、やりたいことがあれば教えてください。
りくと：ディズニーに制服着て行きたいなって話しています。
――これからどういうカップルになっていきたいか教えてください。
りくと：楽しくて、かわいいカップルになりたいです。また、僕たちを見て、ファンの方を元気にできるような、憧れられるカップルになれたら嬉しいです。
もか： “最先端”なおしゃれカップルになりたいです。よね（笑）？
りくと：はい！
――視聴者の方へメッセージをお願いします！
りくと＆もか：りくもかカップルです！
りくと：応援！
もか：よろしく！
りくと＆もか：お願いしまーす！
