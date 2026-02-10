【『今日好き』テグ編カップルインタビューVol.1】“最後の旅と決めていた”ゆうた＆ひなた
ABEMAの人気オリジナル恋愛番組『今日、好きになりました。』のシリーズ最新作「テグ編」が最終回を迎えた。今回は、カップル成立となったゆうた（西小路侑汰）とひなた（田中陽菜）にインタビュー。お互いの第一印象や、好きを確信した瞬間、2人でこれからしたいことについても教えてもらった。
【動画】ゆうた、勇気を出して告白のリベンジ！“ゆたひな”インタビューの模様
■告白をずっと練習していたゆうた「優しさが溢れるような告白の言葉だった」
――カップル成立おめでとうございます。お互いの第一印象を教えてください。
ひなた：優しそうなかっこいい人だなって感じです。
ゆうた：画面で見ていたよりもかわいいなって思いました。
――ひなたちゃんは今まで2回旅に出ていましたが、ゆうたくんは見ていましたか？
ゆうた：見ていて、継続来てほしいなって思っていたので、来てくれた時はうれしかったです。
――どんな印象でしたか？
ゆうた：結構ピュアな子なのかなって思っていて。でも実際会ってみたら、思っていたよりも芯がある子で、自分を持っている子だったので、「いいな〜」って思いました。
――2泊3日の短い時間だったと思いますが、明確に好きだなって確信した瞬間があれば教えてください。
ひなた：2日目の動物園の時に「好きです」って思いを伝えたんですけど、なんでかっていうのを遡った時に、（ゆうたくんが）朝デートに行っていて、その時に私は朝デートに行けなくて。結構寂しかったし、嫉妬したなって気づいて…。そこで「あ、好きなんだな」って思いました。
ゆうた：2日目の夜に「好きだな」って思ったんですけど、一緒にいてドキドキするところとか、自分のタイプに当てはまってるところ。自分を持っているところ、かわいいところとか…。恋愛的な意味での「好き」っていう気持ちが強かったので決めました。
――ほかの子に揺れた時期や、気持ちが動いた瞬間とかは特になかったですか？
ひなた：私はなかったです。
ゆうた：2日目の朝デートで（久保田）みせらちゃんと朝デート行った時に、結構気持ちが揺らいで…。2日目はずっと揺らいでました。
――カップル成立できる自信はありましたか？
ひなた：ギリギリまでなかったです。「この旅で最後で終わらせよう」って思っていたので、その覚悟はしてたんですけど…。「ゆたの告白の言葉を聞いて決めよう」って思っていたので。ギリギリまで「振られちゃうのかな」っていう不安もありました。確信という確信はできてないかもしれないです。
ゆうた：最初からずっと自信がなくて…。告白の時も自信なかったです。めっちゃ悩んでいそうだったので、「もしかしたら振られちゃうかも」っていう気持ちもありました。
――ゆうたくんの告白を聞いて、どう思いましたか？
ひなた：「この人と一緒にいたら私のことを大切にしてくれるんだろうな」って。優しさが溢れるような告白の言葉だったし、優しさで包み込んでくれそうだなって思いました。
――思い描いていた理想の告白に近かったですか？
ひなた：（頷く）
――ゆうたくんは告白の言葉をきちんと決めてからいきましたか？
ゆうた：めっちゃ考えましたね。メモに文字並べて、「これでちゃんと気持ち伝わるかな」って何回も確認しました。小声でずっと練習していました。
――練習通りにいきましたか？
ゆうた：練習の時には全然緊張しなくて、すらすら言えてたのに、あそこ（告白の場）に立ったらめっちゃ緊張して言葉が抜けちゃいました。
――今やり直せるならどうしたいですか？
ゆうた：緊張をなくしたい。カチコチの状態で言葉並べちゃったので…。
ひなた：確かにカチコチだった（笑）。寒かったしね！
■ひなたがゆうたに直してほしいところは…「おこですね（笑）！」
――相手の好きなところを改めて教えてください。
ひなた：優しいところです。本当に優しくて、受け入れ態勢でいてくれるところ。
――同い年ですが、どちらがリードしていますか？
ひなた：私かもしれない。
ゆうた：連絡するのも毎回ひなからだから…。引っ張ってもらってるなって感じます。
――ゆうたくんの優しいエピソードはありますか？
ひなた：夜に歩いていて怖くて、電話をかけたけどつながらなかった時に、「え、大丈夫？」ってすぐ送ってくれたり、私が「こういうお洋服おそろコーデしたい」とか言ったら合わせてくれたりして…優しいなって思います。
――周りにも優しいとよく言われますか？
ゆうた：お母さんからは優しすぎるって言われます。
ひなた：でも優しすぎるかも（笑）！
――ひなたちゃんの好きなところを教えてください。
ゆうた：自分を大切にしているところが一番。あとは話を振ってくれるところが好きです。
――逆に直してほしいところがあれば教えてください。
ひなた：愛情表現を言葉にするのがすごい苦手、って本人も言っていて…。愛情表現が少ないことに対しては全然OKなんですけど、できない代わりに遠回しに言ってくるんですね（笑）。その遠回りに言ってくる言葉がたまに分かりづらすぎて、「何言ってるの」みたいになっちゃう時がある（笑）。
――なんて言われたんですか？
ひなた：旅の時はエクステを付けていて、取ってボブにした動画を送ったんですよ。「どこが変わったかわかる？」って。「髪切った」って言った後に、「○○ぐらいかわいい」って言ってきて（笑）。「え？」みたいな（笑）。男の方なんですけど…（笑）。「それって褒めてる？」みたいな（笑）。わかりづらすぎますね。それはね、おこですね（笑）！
――どうしてそう言ったのですか？
ゆうた：（ストレートに）打とうと思ったら送信するのに勇気いるんですよ。でもそのワンフレーズいらないこと付け足すと打てるっていう（笑）。
――ちょけてしまえば、「かわいいよ」って言える？
ひなた：そう、ちょけてる。ちょけてくる（笑）！
――逆にゆうたくんは直してほしいところありますか？
ゆうた：今は何もないです。
ひなが：優しすぎて〜（笑）！
――ケンカすることもなさそうですね。人とケンカすることはありますか？
ゆうた：いや、小学生以来してないです。
ひなた：いい子（笑）！
■目指すは高め合えるカップル “カチコチ”だった告白のリベンジも
――最近キュンとしたことがあれば教えてください。
ひなた：「かわいい」とか言ってくれたらうれしいなって思います。電話とかで。
ゆうた：だいぶ勇気消費して言っています（笑）。（ひなたは）愛情表現をめっちゃしてくれる。
――2人でどこか行きたい場所とかやりたいことはありますか？
ゆうた：おそろいコーデでテーマパーク。
――ひなたちゃんは静岡、ゆうたくんは栃木で遠距離になりますが、お互いの地元を案内するってなったら何したいですか？
ひなた：めっちゃプラン考えていて！富士急ハイランドに行って遊んだ後に、海鮮が好きなので、おいしい静岡の海鮮食べさせてあげるとか、「さわやか」に連れて行ってあげたいなと思います。
ゆうた：栃木はあまりないんですけど、おいしい食べ物がたくさんあるので、餃子とかいちごとか、おいしいお店に連れてってあげたいなと思います。
――放送を見てお互い感想は伝えていますか？
ひなた：恥ずかしくて言えないんですよ（笑）。
ゆうた：言ってないです（笑）。
――放送を見て驚いたことや、気になったことはありますか？
ひなた：まだ放送されてないんですけど（インタビュー時点）、多分3話で出てくるんだなって私が確信してる部分があって…。（ゆうたが）朝デートに行ってて、その時に何が起きていたのか結構気になりますね（笑）。
――放送されるのは不安ですか？
ゆうた：不安ではないです。むしろ自分がどういう感じで映っているのか気になる。
ゆうた＆ひなた：（笑）
――逆にゆうたくんは放送見て気になったことはありますか？
ゆうた：夜のBBQはまともに会話ができなかったんですよ。自分の中で言葉選びが難しくて。その時どう思ってたのかなって。BBQ終わった後のインタビューが気になります。
――ひなたちゃんはそこで語ってますか？
ひなた：めっちゃ語ってます（笑）。見られたくないです（笑）。
――これからどんなカップルになっていきたいかと教えてください。
ひなた：もちろん幸せなカップルにもなりたいんですけど、お仕事面でも恋愛面でも、どっちかが困ったら助け合えたり、手を差し伸べられたり…。一緒にいたら人間としても成長できるような、高め合えるカップルになりたいです。
ゆうた：2人とも幸せになれるのが一番で、さらに周りにも幸せを与えられるようなカップルになりたいです。
――視聴者へのメッセージをお願いします！
ゆうた＆ひなた：ゆたひなカップルです！応援よろしくお願いします！
――最後に、告白のリベンジをお願いします！
ゆうた：2泊3日、短い中でもひなのことをいっぱい知れて楽しかったし、これからもひなのことを愛し続けたいです。これからもよろしくお願いします。
ひなた：お願いします！こんな感じだったね！
――緊張しました？
ゆうた：ちょっと（笑）。
