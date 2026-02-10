ミラノ・コルティナオリンピックは９日、スピードスケート女子１０００メートルで、前回覇者の高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１分１３秒９５で３位に入り、３大会連続のメダルを獲得した。

通算のメダル獲得数は８となり、自身の持つ夏冬を通じた日本女子最多記録を更新した。山田梨央（直富商事）が７位、吉田雪乃（寿広）は１６位だった。高木と同組のユッタ・レールダム（オランダ）が１分１２秒３１の五輪新記録を樹立して金メダルに輝いた。

銅メダルを首にかけられると、高木の笑顔が急にぎこちなくなった。「この色が今の実力。その瞬間、こみ上げる悔しさをかみ締めていた」。ライバルをたたえたレース直後の晴れやかな表情はどこかに消えた。

２組前のフェムケ・コク（オランダ）が五輪新で滑り、会場は熱気に包まれていた。その影響を感じさせず、スムーズなスタートで加速し、２００メートルはコクに次ぐ２位通過。大きなミスなくレースを展開したが、最後の１周は同組のレールダムのハイスピードに追いつけず、差を広げられた。

今季は滑りが固まらず、レース中に減速する場面も多かった。この大舞台では「できることができなくなる、ということはなかった」。しかし、１位のレールダムや２位のコクには自身が北京大会でマークした五輪記録を破られた。及第点と感じる内容でトップと１秒６４差の３位。「ゆえに悔しい」。五輪までに改善し続けてきた滑りが「間に合った部分と間に合わなかった部分がある」と痛感させられた。

複雑な思いを抱く中、コーチのヨハン・デビット氏は「銅だけど五輪で８個目のメダル。簡単なことではないよ」と抱擁で迎えてくれた。慢心をいさめ、逆境では鼓舞してくれるコーチの言葉とともに、次のレースへの決意も固まった。

「今は目の前のレースのことを考えている」と高木。本命の１５００メートルなど出番が残る。成し遂げた軌跡を振り返るのはまだ早い。（森井智史）