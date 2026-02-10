ニンテンドースイッチで「太鼓の達人」をしていたら、犬が甘えてきて…絶対にくつろげていない光景が反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で89万4000回再生を突破し、「平和な世界」「よくそこにいられるね」といったコメントが寄せられています。

【動画：ニンテンドースイッチで『太鼓の達人』をしていたら、犬が甘えてきて…絶対にくつろげていない光景】

上下に揺れる腕

TikTokアカウント「mil_mil_azato」に投稿されたのは、ニンテンドースイッチで「太鼓の達人」をしている飼い主さんに甘えているロングヘアーチワワの「みる」くんの様子。

飼い主さんとニンテンドースイッチの間に座り、腕に顔を乗せて甘えようとするみるくん。しかし飼い主さんの腕は太鼓に合わせて揺れていて、一緒にみるくんの顔も上下に揺れています。

寛げてる…？

眠そうな表情で腕を舐めていたみるくんですが、次は揺れまくる腕にアゴを乗せてまったりし始めます。絶対に寛げなさそうな腕の揺れっぷりと明るい曲調ですが、みるくんの表情は落ち着ききっていたんだとか。

しばらくすると、前足を飼い主さんの腕に乗せてぺろぺろし始めたみるくん。どんなに腕が縦揺れしていようとも寛げてはいるようで、飼い主さんは「むしろ振動がいいのでは」という結論に至ったと言います。

「雄叫び」には反応

かなりの揺れの中でも寛げていたみるくんでしたが、大きなミスなく1曲を叩き切った飼い主さんの喜びの「フゥゥー！」にはすぐさま反応。ザッと顔をあげて、飼い主さんの顔を見上げています。

その後、飼い主さんに少し撫でてもらえたみるくん。揺れに揺れる「絶対に寛げなさそうな」飼い主さんの腕で、まったりする姿を見せてくれたみるくんなのでした。

投稿には「平和な世界」「よくそこにいられるな」「私なら絶対酔う」「顔はうっとりリラックス」「太鼓の達人上手すぎるのにしか目がいかないｗ」「逆に振動がいいのかな」といったコメントが寄せられています。

キュートさあふれるみるくんの日常は、TikTokアカウント「mil_mil_azato」でチェックすることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「mil_mil_azato」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。