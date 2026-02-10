家族たちと一緒に川へ遊びにやってきたわんちゃん。パパがライフジャケットを着て川の流れに身を任せていたところ、緊急事態だと思ったようで…？超ビビりなわんちゃんがパパを助けようとする姿には、「助けたいけど行けないって感じかな」「危険な状況ってわかってるの賢い」と、たくさんのコメントが寄せられることに。投稿は22万再生を超えて感動と癒やしを届けています。

川の流れに身を任せて遊んでいたパパ

TikTokアカウント『タロウ』に投稿されたのは、川の流れで遊ぶ飼い主さんを助けようと奮闘するわんちゃんの姿。この日、ラブラドールレトリバーのタロウくんは、家族と一緒に川に遊びにやってきたそう。タロウくんもパパもライフジャケットを着て、遊ぶ準備万端です。

そこでパパは、川に入って水遊びをすることに。川のゆったりとした流れに身を任せ、リラックスしながら水の動きに合わせて流れていくパパ。そんなパパを、タロウくんは川のほとりからジッと見つめるのでした。

緊急事態だと思ったタロウくんは…

ゆったりとした川の流れに身を預け、川遊びを始めたパパ。気持ち良さそうに水に浮いていたパパですが…タロウくんは、その光景を緊急事態だと勘違いしてしまったご様子。川下に流れていくパパを見て、タロウくんは大きな声で吠え始めたといいます。

パパが流されてしまい、助けに行きたそうなタロウくんですが、タロウくんは『超』がつくほどのビビり犬。川の中に入りたそうにしながらも、なかなか勇気が出ずその場で足踏みをするのでした。

勇気を出して飼い主さんのもとへ！！

大きな声で吠えてみたり、ママに視線を送ったりと、どうにかしてパパを助けようと頑張るタロウくん。そうして少しの間、川のほとりからパパを助ける方法を模索していたタロウくんでしたが…パパの姿が小さくなると、とうとう意を決して川の中へ飛び込んだそう！大好きなパパのためなら、怖さにだって打ち勝ててしまうようです。

そうして川に入ったあとは、一目散にパパの元へ。パパのところへ辿りつき、絶体絶命の危機を救ったタロウくんですが…よく見てみると、タロウくんたちが遊んでいた場所は、水の深さが膝下ほどの浅瀬だったそう。

悠々と近くを通っていくわんちゃんや通りすがりの人々の光景に、なんだか愛おしさと温かい笑いが溢れてきます。

パパを助けようとするタロウくんの光景には、絶賛の声がいくつも寄せられることに。「かわいいｗ」「助けたい気持ちはあるけど、なかなか一歩が踏み出せないよね」「途中ママの方を見て吠えてるとこ可愛いｗ」と、たくさんの感動と笑顔を届けることとなりました。

TikTokアカウント『タロウ』では、そんなタロウくんのカッコイイところや可愛い魅力を見ることができますよ。

タロウくん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「タロウ」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。