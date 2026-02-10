お取り寄せも♪ぼる塾・田辺智加が絶賛する唯一無二の“ラーメン”「大好き」「これが美味しくって」

ぼる塾・田辺智加さんが、個人のYouTubeチャンネルに『【太陽のトマト麺】あなたはわたしの第二の太陽！【まさかの〆】』という動画をアップ。この中で、田辺さんが、大好きなラーメンを紹介してくれました！

この日の田辺さんが、自宅でラーメンを食しながら「美味しい〜！大好き」とコメントしたのは、こちらのラーメン店！

◼︎『太陽のトマト麺』

常識をくつがえすラーメンを創るという想い、“少しでも体に良い事はできないか？”という発想から2006年9月にトマトラーメン専門店としてスタートした『太陽のトマト麺』。

美味しくて健康的なラーメンに限らず、チーズに特化した唯一無二のトマトラーメンを主軸に展開されています。

公式Instagramによると、カロリーも他のラーメンに比べて低めで、スープは低脂肪な鶏ベース。大豆イソフラボンの豆乳入り極細麺、自家製トマトソースといったたくさんのこだわりが詰まったラーメンです。

店舗は、東京・神奈川・埼玉・大阪のほか、台湾・韓国にも展開。公式オンラインショップもあるので、お手軽にお取り寄せも可能です！

◼︎田辺さんは“太陽のチーズラーメン”がお気に入り

田辺さんは、「いろんな味あるけど、ボンゴレとか」「でもいつもチーズとトマトのにしちゃう。これが美味しくってね」と、『太陽のトマト麺』の看板メニューである“太陽のチーズラーメン”をいつも注文されているようです♪

そして、ラーメンを食べ終わると、「いや〜美味しかった〜」「ごはん入れちゃいたい」と、シメとしてスープにごはんを入れるか迷いつつ、この日は自宅にあったチーズのパイを残ったスープにつけて楽しんでいました！

田辺さんのYouTubeチャンネルでは、お取り寄せスイーツなどのグルメや、日常の購入品などを紹介する動画が多数公開されています！ぜひ合わせてチェックしてみてくださいね。