Matt「乾燥肌さんにはこれ」持ち歩きもおすすめ！愛用の保湿ミスト

Mattさんが、自身のYouTubeチャンネルに『【ガチレビュー】オリヤンのリピ確アイテムを大開封！』の動画を投稿。購入したコスメなどを紹介し、使用感なども語ってくれていました！

【関連記事】千賀健永「かなり高保湿」潤い＆ベタつかないが叶う！おすすめ化粧水

■ヘアミスト

動画内に登場したのはこちら！

d’Alba/ホワイトトリュフファーストスプレーセラム 2,700円（編集部調べ）

(ⅽ)E-TALENTBANK

オイルとセラムの二層構造。ベタつかず、水分たっぷり！保湿と同時にお肌のツヤケアまで叶う保湿ミスト！

Mattさんはこちらについて「ふわっふわのこういうミストで」「化粧の上からもかけてオッケー」と粒子が細かいことやメイク後に使用出来る点などを紹介。

使用感についても「すごい良い香りで」「スキンケアの時もいいし」と香りについても言及。そして「すごい乾燥するから、めちゃくちゃバッグに入れたりするといいです」「乾燥肌さんにはこれオススメです」と乾燥しがちな季節や保湿したい肌質の方におすすめしていました！

■動画もチェック

動画内では今回紹介したアイテム以外にもさまざまな購入品を紹介！是非チェックしてみてくださいね。