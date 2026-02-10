先月、ドイツで開かれたスキージャンプの世界選手権で、日本チームが団体で初優勝に輝きました。その優勝メンバーのひとり、山形市職員の内藤智文選手が、先週県庁を訪れ、吉村知事に優勝を報告しました。

【写真を見る】小林陵侑選手らとともに団体戦で世界一に！山形市役所で働くスキージャンプ選手が世界選手権の優勝を吉村知事に報告（山形）





この日、吉村知事を表敬訪問したのは、山形市職員の内藤智文（ないとう・ともふみ）選手です。



東京都出身で、去年4月から山形市役所のスポーツ課で働きながら、スキージャンプ競技の第一線で活躍しています。

■あのトップジャンパーのチームメイトとして世界一に！





内藤選手は、先月25日にドイツで開かれたノルディックスキー・ジャンプフライング世界選手権に出場し、団体戦では小林陵侑選手らと日本勢初となる団体優勝を果たしました。





内藤智文 選手「大変うれしく思いますし、なかなか実感が湧かなかったところもあるが、山形に戻ってひしひしと感じています」

■フライングヒルとは

今回、内藤選手が出場した「フライングヒル」とはノーマルヒルやラージヒルよりも大きい、世界最大級のジャンプ台を使う競技で、日本にはジャンプ台がありません。内藤選手も、これほど大きなジャンプ台を飛ぶのは初めてだったといいます。



内藤智文 選手「ちょっと怖かったですね、正直。ずっと憧れていたジャンプ台だったんですが、思ったより斜度が急で」





「オリンピックに出る3人、（メンバーが）強い選手たちだったので、私が上手く飛べれば金メダルをとれるなというのはわかっていたので、そこは頭の片隅に入れながら、ベストなパフォーマンスを出せるように頑張りました」



そんな中、内藤選手は222メートル（2回目）の自己ベストを記録し、優勝の立役者となりました。

■次は夢の舞台で！





5歳からスキージャンプを始めた内藤選手は、4年前に山形市に移住しました。平日は定時まで山形市役所で勤務したあと、練習に励む日々を送っています。



目標にしていたミラノ・コルティナオリンピック™への出場は叶いませんでしたが、次の大会での活躍を目指し、意気込みを語りました。

内藤智文 選手「ミラノに行けなかったのは非常に残念ですけれども、またミラノが終わって、ワールドカップの後半戦もある。フライングヒルもあるので、自己ベストを更新したいなという気持ちと、またフライングの団体戦もあるので、彼らと一緒に表彰台の一番高いところにのぼれればいいなと考えています」



内藤選手は、このあとワールドカップの後半戦に出場する他、今週14日から始まる国民スポーツ大会（青森）の「スキー競技」にも出場する予定です。