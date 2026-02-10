「広島産カキの現状と私たちにできる支援」について取材してきました。



呉市音戸町でカキの生産・販売を行うナバラ水産です。カキ打ちの現場をのぞくと…。



■宮脇キャスター

「ふたが閉じているものでも開けたら中身が何も入っていない」



■ナバラ水産 名原大輔 さん

「生きているかと思って開けたら空。今でも8割9割はある。今までに味わったことがないのでこれだけしかできんのんかという悔しい思い」





この日は早朝から5人がかりでカキ打ちをしていましたが、その多くが身の入ってないものばかりです。剥き身に出来たものは約50キロ。最盛期を迎える時期ですが例年の6分の1です。量を確保するための水揚げも簡単には増やせないのが実情です。■ナバラ水産 名原大輔 さん「今でさえ1.5日分の水揚げをしていて例年だと5月いっぱいまで水揚げできるのが2月3月で終わるような状態になってしまうので」そんな中、大きな支えになっているのが保管されている冷凍のカキです。去年の春に水揚げされたのものでマイナス20度以下の冷凍庫で管理されています。今では売り上げの半分を占めます。■ナバラ水産 名原大輔 さん「この時期はどうしても生を食べて欲しいんですけど飲食店や客に話をすると冷凍でもいい食べたい使いたいと言ってくれているのでもう欠かせない存在」そのカキが提供されているのが呉市内にある牡蠣小屋「オイスターランド」。バケツ焼きやフライなど大きな身のカキが並びます。季節限定のお店で、今年は大量死により営業が危ぶまれましたが、ナバラ水産をはじめとする呉市内8つの生産者のカキを提供します。■女性客「おいしいです。とても」■女性客「ふわふわジュウジュウでおいしいほんとにこれから先が大変だと思うけど笑顔でこれからも頑張ってほしい」■ナバラ水産 名原大輔 さん「カキがこういう状況でなくなるのではとか美味しいカキがないのではないかと言われるがカキ自体はおいしい冷凍も使っていて、食べて応援してもらうだけで励みになるのでもっともっとカキを食べてもらえれば有難い」ナバラ水産では売り上げに占める冷凍カキの割合は例年1割～2割。一方、今年は半分ほどになっています。現状では、ある1日の売り上げが5万円程度に減少している状況です。その中で実習生5人・従業員1人の人件費や船の重油代、光熱費などを支払わなければいけません。しかも冬の水揚げによる収入を夏の時期のカキ筏の資材購入や返済などに充てています。そのため資金繰りが出来ず、事業の存続も危ぶまれます。名原さんも「ここが正念場」と話していました。今、こうした生産者にとって収入の支えになっているのが、オイスターランドなどの牡蠣小屋です。オイスターランドでは多いときにカキが1日1000個の売り上げで、ゴールデンウィークまで現在の場所での営業予定です。例えば、毎日これだけの注文が続いたとしても、全体で10万～20万個は確保できる見込みなので毎日、同様の来店注文があっても、カキ自体がなくなることはないそうです。我々が食べることが今できる支援になります。決して悪い話ばかりではありません。ナバラ水産でも1月に入ってからは身入りもよくなっています。水揚げ当初は水っぽい透明なものが多かったが今が白くて、ぷっくらしたものもが増えているといいます。収穫できているものに関してはモノは良くなっているそうで、殻付きカキの出荷も10日から始まりました。11日は年に一度の呉水産祭りが開かれます。名原さんのカキも並ぶということですので、ぜひしっかり消費して生産者支援につなげたいものです。【2026年2月10日放送】