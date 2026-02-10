巨人の代木大和投手が２軍宮崎キャンプ第３クール初日となった１０日、ブルペン入りして７８球を投げ込んだ。

「ランディー行こう！」と声を掛けた小林誠司捕手が構えるミットに向けて、勢いのある球がスッと伸びた。小林は「ランディー・ジョンソンみたいやったから、勝手にランディーって呼びました」と笑い、身長２メートル８センチのサイ・ヤング賞５度を誇るＭＬＢ史上屈指の左腕と、手術明けの１８４センチの代木を重ねてみせた。「いや、ビックリしたんですよ、ほんとに」。小林が代木の球を受けるのは、左腕が２４年４月に左肘内側側副靭帯（じんたい）再建術（通称トミー・ジョン手術）をして以降、初めてだった。「いい球投げるって周りが言うので、受けたいなと思って受けさせてもらった」とブルペンでの女房役を買って出た。「１軍で投げられますよ。ほんとに、ビックリした」と興奮気味に振り返った。

代木は肘にできるだけ負担のかからないフォームを意識しながら、調整を続けている。この日の投球を振り返り「いい球を投げられた感覚があった。キャンプインから徐々に球数を増やせている」と順調にステップアップしている。「しっかり投げられるシーズンにしたい。開幕に合わせて状態を上げていきたい」と支配下復帰と１軍登板を目指す。