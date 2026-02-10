永瀬莉子、上品なワンピコーデで美脚披露 「ディオール」イベントで魅了
俳優の永瀬莉子が10日、東京・代官山で行われた「ディオール バンブー パビリオン」オープンイベントに来場した。
【全身ショット】美脚あらわなドレスで愛らしさを披露した永瀬莉子
永瀬は、大きなリボンが印象的なワンピースドレスに身を包み、まるでお人形のような愛らしさを披露。バッグとパンプスを合わせ、ドリーミーで高貴なムードで魅了した。
コーディネートについて聞かれると「チェックの印象的なワンピースもお気に入りですし、同じ柄のパンプスも履いていて、その統一感もすごく素敵だなと思います」と笑顔を浮かべた。
同所ではパリ本店のたたずまいを、日本の竹林に着想を得たゴールドのバンブーによって再解釈した外観に、西畠清順による禅をコンセプトにした庭園、フラワーアーティスト・東信が手掛ける緑のオアシスをはじめとして、数えきれないほどの植物に囲まれた1800平方メートルを超える壮大な空間が広がっている。
店内は天井や壁に和紙をあしらい、「レディ ディオール」バッグをかたどった提灯が灯る、繊細で特別な空間に。これまでにない広さを誇る中央スペースを中心に、メンズ・ウィメンズのファッションをはじめ、レザーグッズ、シューズ、ジュエリー、オーダーメイドまで、ブランドすべての魅力を体感することができる場所となっている。
