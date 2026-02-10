矢作厩舎は今回のサウジ遠征でＧ１に挑戦するフォーエバーヤング（牡５歳、父リアルスティール）とシンエンペラー（牡５歳、父シユーニ）の２頭を送り出す。

矢作調教師は現在、Ｇ１・１０勝と歴代トップ。ここで１勝、または２勝を加えれば、自らの記録を更新することになる。

また、坂井瑠星騎手は現在、海外Ｇ１を２勝。２勝を加えれば４勝目で武豊騎手（７勝、ＪＲＡ所属馬とのコンビに限る、以下同）、福永祐一騎手（５勝）に続き、単独３位に浮上する。３勝目となれば岩田康誠騎手、川田将雅騎手と並ぶ３位タイとなる。

なお、 フォーエバーヤングが今年勝てば更新される記録は以下の通り。

【海外Ｇ１・３勝目】エイシンプレストン（０１年香港マイル、０２＆０３年クイーンエリザベス２世Ｃ）、モーリス（１５年香港マイル、１６年チャンピオンズマイル、

香港Ｃ）、ラヴズオンリーユー（２１年クイーンエリザベス２世Ｃ、ＢＣフィリー＆メアターフ、香港Ｃ）に並ぶ日本調教馬の海外Ｇ１最多勝とな

る。

【海外重賞５勝目】自らが持っている重賞勝利記録を更新することになる。

【総獲得賞金】２９億９３５０万４９００円で、すでに日本馬歴代１位。今回、サウジＣを勝つと１０００万米ドル（約１５億６７３２万９６５０円）が加わり、４５億６

０８３万４５５０円となる。

また、その後に予定しているドバイ・ワールドＣ（３月２８日、メイダン競馬場・ダート２０００メートル）は、優勝賞金は６９６万米ドル（約１０億９０

８６万１４３６円）。連勝となると総獲得賞金は約５６億５１６９万５９８６円で、日本競馬初の「５０億円ホース」誕生になる。