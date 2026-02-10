「今日好き」表すみれ、スウェット×ミニボトムで美脚スラリ「彼女感すごい」「すべて憧れ」の声
【モデルプレス＝2026/02/10】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた表すみれが2月10日、自身のInstagramを更新。ミニ丈ボトムスのコーディネートを公開した。
【写真】「今日好き」参加美女「脚がまっすぐ」美脚輝くミニ丈私服
表は「最近雪が降ったりすごくさむいネ」とし、駅のホームで撮影した写真を公開。白のスウェットにグレーのミニ丈ボトムス、ファーのイヤーマフを合わせたコーディネートで、ほっそりとした美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「彼女感すごい」「すべて憧れ」「スタイル良すぎる」「脚がまっすぐ」「一緒に投稿したい」「街中なのに輝いてる」「寒いのにミニすごい」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。表は、「夏休み編2025」「チェンマイ編」に参加した。（modelpress編集部）
◆表すみれ、ミニボトムから美脚スラリ
◆表すみれの投稿に反響
