波瑠、トレンチコート×アップヘアでシックな装い バレンタインには“自分用”チョコを用意【ディオール バンブーパビリオン】
【モデルプレス＝2026/02/10】女優の波瑠が2月10日、代官山の新たなコンセプトストア「ディオール バンブーパビリオン」オープンイベントのフォトコールに出席した。
【写真】波瑠、トレンチコート×アップヘアで大人な装い
ベージュのトレンチコートに黒のバックとヒールをリンクさせたコーディネートで登場。ファッションのポイントを尋ねられると「トレンチコートをドレスのように着ているところと、立てた襟のところがレザーになっていて素敵だなと思います」と明かした。
また、同ストアは2月14日のバレンタインデー近く、2月12日にオープンされることから、バレンタインにまつわるエビソードを問われると「自分用にバレンタインに食べるチョコを楽しみに仕事を頑張ってまして。バレンタインに“これを食べるんだ”というチョコを今買っています（笑）！」と笑顔で語った。
ディオールは、2月12日に代官山に新たなコンセプトストア「ディオール バンブー パビリオン」をオープン。パリ本店の佇まいを、日本の竹林に着想を得たゴールドのバンブーによって再解釈した外観が象徴的な本ストアは、西畠清順による禅をコンセプトにした庭園、フラワーアーティスト・東信が手掛ける緑のオアシスをはじめとして、植物に囲まれた壮大な空間が広がっている。店内は天井や壁に和紙をあしらい「レディ ディオール」バッグをかたどった提灯が灯る、繊細で特別な空間となっている。「カフェ ディオール」も併設されており、この場所だけの特別なメニューを花々で彩られた空間で楽しむことができる。
オープンに先駆けて開催されたイベントには、ディオール ジャパン アンバサダーの新木優子、横浜流星、八木莉可子、北村匠海、ディオール ビューティー アンバサダーの山下智久をはじめとした豪華セレブリティが登場した。（modelpress編集部）
◆波瑠、トレンチコートでシックな装い
◆「ディオール バンブーパビリオン」
