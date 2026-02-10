「Test the waters」の意味は？なんとなく予想がつくはず！【1分英会話】

写真拡大

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

「Test the waters」の意味は？

意外と難しいこのフレーズ。

直訳した場面を想像してみましょう！

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「試してみる」でした！

「Test the waters」は、なにかを実行する前に問題がないかを確認したり、最終決断の前に調査を行うような意味で使います。

水に飛び込む前に温度を確認する表現から生まれた言葉なので、その場面を想像すると覚えやすいですね。

「You should test the waters before making a decision.」
（決断をする前に試してみたほうがいいよ）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。

ライター Ray WEB編集部