「Test the waters」の意味は？なんとなく予想がつくはず！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

「Test the waters」の意味は？ 意外と難しいこのフレーズ。 直訳した場面を想像してみましょう！ あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「試してみる」でした！ 「Test the waters」は、なにかを実行する前に問題がないかを確認したり、最終決断の前に調査を行うような意味で使います。 水に飛び込む前に温度を確認する表現から生まれた言葉なので、その場面を想像すると覚えやすいですね。 「You should test the waters before making a decision.」

（決断をする前に試してみたほうがいいよ） あなたはわかりましたか？ 毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！ ※解答は複数ある場合があります。

ライター Ray WEB編集部