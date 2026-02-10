「Test the waters」の意味は？なんとなく予想がつくはず！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「Test the waters」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳した場面を想像してみましょう！
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「試してみる」でした！
「Test the waters」は、なにかを実行する前に問題がないかを確認したり、最終決断の前に調査を行うような意味で使います。
水に飛び込む前に温度を確認する表現から生まれた言葉なので、その場面を想像すると覚えやすいですね。
「You should test the waters before making a decision.」
（決断をする前に試してみたほうがいいよ）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部