BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MF 鉄禍ノ武闘家」と「30MF 鉄禍ノ侍」をそれぞれ7月と9月に発売する。価格は各2,420円。

今回2月10日に行なわれた配信「第13回 30 MINUTES LABEL新商品発表会」にて本製品を発表しており、武闘家をイメージした「30MF 鉄禍ノ武闘家」は、近接武器や笠、頭にはハチマキを表現しているなど、格闘職らしさを感じる造形となっており、「30MF 鉄禍ノ侍」は、メカ要素を感じる鎧や刀などを装着した近接ジョブとなっている。

また本製品以外にも、「30MF クラスアップアーマー（鉄禍ノ僧兵）」や「30MF アイテムショップ5（マーシャルオプション）」、「30MF クラスアップアーマー（鉄禍ノ将軍）」も発表されたほか、前回の配信で発表された「30MF リーベルコマンダー」や「30MF ドゥロースケルトン」「30MF ドゥローワイバーン」などのサンプルも公開され、色付けされた商品を一足先に確認することができた。

「30MF 鉄禍ノ武闘家」

「30MF 鉄禍ノ侍」

「30MF アイテムショップ5（マーシャルオプション）」

