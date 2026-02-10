大阪だけで10店舗超… JR西日本『パン巡りデジタルスタンプラリー』開幕【京阪神の対象パン屋・賞品など】
JR西日本の『パン巡りデジタルスタンプラリー』が、京阪神エリアで2月2日から始まった。
【画像】山崎製パン「イチゴスペシャル」などの新入り「あんマーガリンスペシャル」
移動生活ナビアプリ「WESTER 」で開催され、京阪神のおすすめパン屋を巡ってスタンプを集めると、パンのおともにピッタリの賞品やWESTERポイント（基本）が抽選で当たる。
■『パン巡りデジタルスタンプラリー』
実施期間：2026年2月2日（月）〜2026年3月31日（火）
抽選参加条件・賞品
1スタンプ獲得 WESTERポイント（基本）500ポイント…100名
3スタンプ獲得 神戸ビーフすじカレー200g×5個（帝神志方ミート）…20名
5スタンプ獲得 熊野やまもも 結（Kumano Berry Berry）…10名
10スタンプ獲得 MYHONEY BEE GARDEN 5種セット（MY HONEY）…5名
対象のパン屋（1月30日時点）
大阪府
（1）ブーランジェリーshow
（2）Boulangerie Takagi 千里丘駅店
（3）パンデュース本店
（4）デ トゥット パンデュース エキマルシェ大阪店
（5）パンデュース パーク 大丸・心斎橋店
（6）アド・パンデュース 淀屋橋店
（7）パネポルチーニ
（8）fiveran osaka coffee BAS
（9）fiveran osaka coffee BASE 松坂屋高槻店
（10）京都 fiveran 淀屋橋
（11）ベーカリーファースト
（12）Bakery & Caffe GAUDI（ガウディ）
（13）オレンジフィールズ ブレッドファクトリー
京都府
（1）ゲベッケン 深草本店
（2）eight
（3）fiveran 三条室町 本店
（4）fiveran 京都高島屋
（5）ホテルグランヴィア京都 ペストリー＆ベーカリーショップ ル・タン
兵庫県
（1）ケルン御影本店
（2）ル・パン総本店
（3）PANTIME（パンタイム）
（4）ビゴの店
（5）CONCENT MARKET
（6）knead
（7）ベーカリーバカンス
【画像】山崎製パン「イチゴスペシャル」などの新入り「あんマーガリンスペシャル」
移動生活ナビアプリ「WESTER 」で開催され、京阪神のおすすめパン屋を巡ってスタンプを集めると、パンのおともにピッタリの賞品やWESTERポイント（基本）が抽選で当たる。
■『パン巡りデジタルスタンプラリー』
実施期間：2026年2月2日（月）〜2026年3月31日（火）
抽選参加条件・賞品
1スタンプ獲得 WESTERポイント（基本）500ポイント…100名
3スタンプ獲得 神戸ビーフすじカレー200g×5個（帝神志方ミート）…20名
5スタンプ獲得 熊野やまもも 結（Kumano Berry Berry）…10名
10スタンプ獲得 MYHONEY BEE GARDEN 5種セット（MY HONEY）…5名
大阪府
（1）ブーランジェリーshow
（2）Boulangerie Takagi 千里丘駅店
（3）パンデュース本店
（4）デ トゥット パンデュース エキマルシェ大阪店
（5）パンデュース パーク 大丸・心斎橋店
（6）アド・パンデュース 淀屋橋店
（7）パネポルチーニ
（8）fiveran osaka coffee BAS
（9）fiveran osaka coffee BASE 松坂屋高槻店
（10）京都 fiveran 淀屋橋
（11）ベーカリーファースト
（12）Bakery & Caffe GAUDI（ガウディ）
（13）オレンジフィールズ ブレッドファクトリー
京都府
（1）ゲベッケン 深草本店
（2）eight
（3）fiveran 三条室町 本店
（4）fiveran 京都高島屋
（5）ホテルグランヴィア京都 ペストリー＆ベーカリーショップ ル・タン
兵庫県
（1）ケルン御影本店
（2）ル・パン総本店
（3）PANTIME（パンタイム）
（4）ビゴの店
（5）CONCENT MARKET
（6）knead
（7）ベーカリーバカンス