外資系生命保険大手のプルデンシャル生命保険は１０日、多数の社員らが顧客から計約３１億円の金銭をだまし取るなどしていた問題を巡り、原因を調査するため第三者の調査委員会を設置したと発表した。

今回の問題を受けた営業自粛や顧客補償による収益面の影響が、３億〜３・５億ドル（４６０億〜５４０億円）に上ることも明らかにした。

得丸博充社長は１０日、東京都内で記者会見し、「深くおわび申し上げる。決して許されるものではない」と改めて陳謝した。

調査委員会は弁護士４人で構成し、委員長には岩村修二・元名古屋高検検事長が就任した。社内調査結果の検証やガバナンス（企業統治）不全の要因などを調査し、再発防止策を検討する。得丸氏は「我々の考えている再発防止策以上のものが出てきた場合には即時導入していく」と述べた。

同社は１月、１００人以上の社員や元社員が１９９１〜２０２５年、顧客約５００人に対して架空の金融商品への投資などを持ちかけ、計約３１億円の金銭を受け取っていたと発表した。

問題公表後に開いた記者会見では、社内調査を実施済みで「事実確認は終了している」として第三者委の設置を否定していた。得丸氏は方針転換の理由について「再発防止には高い専門性と客観性が必要と判断した」と説明した。

営業社員が在職中に行った不適切行為に伴う被害については、既に設立を発表している第三者の補償委員会の審査を待たずに同社が全額補償する。費用は社員や元社員に負担を求める。顧客からの補償申請は１０日までに約３００件に上り、このうち数十件は公表済みの事案以外の社員が関与している可能性が疑われているという。

同社は新規契約の販売活動を９日から９０日間自粛している。再発防止の取り組みが不十分な場合、自粛期間の延長も検討する。