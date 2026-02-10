「東海地区選手権競走・Ｇ１」（１０日、とこなめ）

２号艇の新田雄史（４０）＝三重・９６期・Ａ１＝が２コースからコンマ０８のＳを決め、力強く差して優勝。初の東海チャンプに輝いた。Ｇ１優勝は５回目。２着に池田浩二（愛知）、３着は吉田裕平（愛知）が入り、人気を集めた１号艇の前田滉（愛知）はＦに散った。

水面をえぐるような鋭い旋回。ターンマークをこすりながら新田が艇団から差し抜けていく。イン前田滉のＦはあったが「Ｆじゃなくても僕と（池田）浩二さんは差していました。きょうは１００点以上のマッチング。すごい出足。かなり２コースに適した足になっていた」。決まり手は「恵まれ」ではなく「差し」。自力でつかんだ初の東海チャンプの座に胸を張る。

昨年は優勝１０回のＶラッシュ。まさに飛ぶ鳥を落とす勢いを得て、次なる目標は２０２１年のグランプリシリーズ（住之江）以来となるＳＧタイトル。３月には蒲郡でクラシックが待っている。「やっぱり４年に１回ぐらいは勝ちたい。（蒲郡でも）浩二さんに勝ち続けたい」と意気込んだ。

趣味の釣りに例えて「地区選は４０キロキロほどのキハダマグロ。次は１００キロ超えのクロマグロを狙って」と狙いを定める５年ぶりのＳＧ制覇をしっかりと意識していた。

また、１号艇の前田滉がＦ。３月２９日にＳＧ・クラシック（蒲郡）を走った後、Ｆ休みに入り、規定により復帰後１年間はＧ１、Ｇ２が選出除外。そのため、連覇がかかっていた９月のプレミアムＧ１・ヤングダービー（若松）は出場できない。