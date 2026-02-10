”誠意大将軍″から30年超…羽賀研二容疑者（64）逮捕　沖縄の飲食店で女性2人にキスや体触るわいせつ行為か

タレントの羽賀研二容疑者（64）が、女性2人にわいせつ行為をした疑いで逮捕されていたことが分かった。羽賀容疑者は沖縄県の飲食店で女性2人に対し、キスをしたり体を触るなどのわいせつな行為をした疑いが持たれている。

面識ある30代と50代女性に

タレントの羽賀研二容疑者（64）が、女性2人にわいせつ行為をした疑いで逮捕されていたことが判明し、衝撃が走った。

事件の発端となったのは2025年3月27日の夜。

羽賀研二こと當眞美喜男容疑者は、沖縄県の飲食店で30代の女性と50代の女性に対し、キスをしたり体を触るなどのわいせつな行為をした疑いが持たれている。

警察が被害者の女性から相談を受け、関係者に話を聞くなどして捜査を進めたところ、羽賀容疑者が浮上。

9日、不同意わいせつの疑いで逮捕された。

被害者の2人の女性と羽賀容疑者との間には面識があったという。

1990年代は女性問題に多額の借金

高校卒業後の18歳で芸能界デビューした羽賀容疑者。

1994年に女性問題や多額の借金が発覚する中、交際していた女性を巡る発言で注目を集めた。

「誠意を持って良い友だちという部分でやっと出発できるかな」「男として誠意がない部分じゃないかな」「誠実に誠意を持ってとかね」など、「誠意」という言葉を連発し、“誠意大将軍”と呼ばれるように。

羽賀容疑者（1994年当時）：

（Q.誠意、連呼していますよね）連呼どころか誠意大将軍。頭の上には「誠意」ですからね。また怒られるんでしょうね。

YouTubeチャンネルに動画を定期的に投稿

その後、詐欺事件などで2回逮捕・起訴されるなどした羽賀容疑者。

2022年、61歳の時には自身のYouTubeチャンネルを立ち上げ、定期的に動画を投稿していた。

初回の動画では若さの秘訣を語るなど、プライベートな一面をのぞかせていた。

事件当日の約2カ月前に投稿された動画では、YouTubeチャンネルへの熱い思いも明かしていた。

羽賀容疑者（2025年1月31日公開・YouTubeより）：

皆さんの気持ちや意見を真摯に受け止めて、一生懸命ひとつひとつ、一歩一歩丁寧に今年は取り組んでいこうと思っているので、ぜひこれからも応援よろしくお願いします。これからも羽賀研二チャンネルはネバーギブアップ！

出身地の沖縄で会社を経営していた羽賀容疑者。

普段の印象について、羽賀容疑者が利用したことがあるカフェの店員は「普通にお食事をされて明るく帰っていかれました。女性の方と。結構スタッフも何回も出くわしたことがあるみたいです。（Q.結構目立ったり？）そうですね、やっぱり目立たれています。（Q.逮捕を受け…）すごく気さくな良い方だったので、残念だなと思います」と話した。

警察は捜査に支障があるとして、羽賀容疑者の認否を明らかにしておらず、事件の詳しい経緯を調べている。

（「イット！」2月10日放送より）