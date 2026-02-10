元読売テレビアナウンサーの森たけし（66）が10日までにブログを更新。8日に投開票が行われた衆院選で、大敗した中道改革連合についてつづった。

森アナは「安住さん岡田さんはSNSのせいだとかデマのせいだとかおっしゃってますけどそれは国民をアホやと思いすぎでしょ」とつづり「だいたい国民感情をコントロールするとか考え方おかしいと思いますしご自身の分析された方が良いのでは?と思う人は多いと思います」と記した。

また「野田さんの代表辞任は当然でしょうけど負けたら議員辞職!まで選挙で言ってましたから辞職されるのでしょうか?自分だけ残っても国会でツラいでしょうね その議席はどうなるのかしら??」と疑問を呈した。

さらに森アナは「このあと中道はどうなるのでしょう?」投げかけ「参議院にも国会で訳わからない人いてますから ホンマは早く参議院も選挙があるとその人らも退場させられるのでしょうけどねえ」と推測した。

続けて「国会が国のため、国民のための真摯な議論が行われて欲しいです もう誹謗中傷や貶めるマヌケな質問要らないです 党ごとの考え方の違いを中心に議論して最良の結論で国を導いてください」と願った。