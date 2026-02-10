根本凪さんが週刊SPA!（扶桑社）最新号の表紙および巻頭グラビアに登場しました。



【写真】振り返りショットが色気を放つ根本凪さん

アイドルグループ「虹のコンキスタドール」「でんぱ組.inc」での活動を経て、現在はVTuberとしても活躍する根本さん。2026年3月をもってアイドル卒業とタレント活動の一時休止を発表しています。



誌面では、卒業を記念して18日に発売される7年ぶりのセカンド写真集に掲載しきれなかったアザーカットを披露。「卒業直前！見納めボディ」として輝くような美しさの根本さんとその究極ボディを披露。振り返りショットでは、透き通るような白肌と張りのある豊かなヒップを見せつけています。（撮影／鈴木大喜 ヘアメイク／伊藤遥香 スタイリング／MELON）



【根本凪さんプロフィール】

茨城県生まれ。アイドルグループ「虹のコンキスタドール」「でんぱ組.ｉｎｃ」として活動後、ＶＴｕｂｅｒとしても活躍。2026年3月末でアイドル卒業とタレント活動の一時休止を発表。卒業を記念して7 年ぶり待望のセカンド写真集が発売。リリースイベントも開催予定。最新情報はX（@nemoto_nagi）、Instagram（@nemonagi）