「ショックすぎる…」銀座のイベント「本の公園」、ルール変更に賛否「メルカリで買った方がいい」「おかしいでしょ」
Ginza Sony Park公式X（旧Twitter）は2月9日に投稿を更新。イベント「本の公園」について変更点を周知し、賛否両論が寄せられています。
【投稿】イベントの変更点とは？
続けて、「週末に向けて在庫追加を検討していますので、改めてお知らせいたします」ともつづっています。
コメントでは、「行きたい」と前向きな声が上がる一方で、「5冊までに制限するなら流石にトートバッグの値段を半額以下に変更してくれないと」「大勢の人が何十冊も持ち帰ることが想定外だったよう」「最大の訴求ポイントだった『詰め放題』が5冊に限定されちゃうってこれおかしいでしょ」「5冊1800円ならメルカリで買った方がいいわ。家まで届けてくれるし」「明日いくつもりだったからショックすぎる……」と批判的な声や悲しみの声なども多く寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「想定外だったよう」同アカウントは、「会期初日より多くの皆様にご来場・ご好評いただき、本の在庫が少なくなってきております。そのため、2/10(火)よりお持ち帰りいただける本の数を、お一人様トートバッグ1枚につき5冊までとさせていただきます」と報告。今までトートバッグに入る量であれば何冊でも持ち帰ることができたルールを変更するようです。
2月23日まで開催中同イベントは7〜23日11〜19時まで東京都中央区にある「Ginza Sony Park B2」にて開催されています。入場は無料で、トートバッグは1800円（税込み）です。今回の変更にさまざまな声が上がっていますが、今まで触れる機会の少なかったジャンルが見つかるなど、新たな本との出会いの一歩となるでしょう。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
