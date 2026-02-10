「ショックすぎる…」銀座のイベント「本の公園」、ルール変更に賛否「メルカリで買った方がいい」「おかしいでしょ」

「ショックすぎる…」銀座のイベント「本の公園」、ルール変更に賛否「メルカリで買った方がいい」「おかしいでしょ」