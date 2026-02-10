クルマが“部屋”になる？ 新しいミニバン像

最近は家族で出かけるときの移動手段に、車内の快適さや使い勝手を重視する人が増えてきました。

単に目的地まで運ぶだけでなく、移動中の時間そのものをどう過ごせるかが、クルマ選びの大きなポイントになりつつあります。

【画像】「ガバッと開く衝撃！」 “広すぎ室内”を持つ斬新「観音開きスライドドア」ミニバンの姿です！（30枚）

そうした価値観の変化とともに、電気自動車の分野でも「室内空間の質」にこだわったモデルが次々と登場しています。

そんななか、日本でも話題になっているのが、中国・吉利汽車のプレミアムEVブランドであるZeekr（ジーカー）です。

EVベンチャーのフォロフライが大型ミニバン「009」を日本で初披露し、正式導入を表明したことで、このブランドの存在を知った人も多いのではないでしょうか。

高級感と先進技術を前面に押し出した009の登場は、ジーカーというブランド全体への注目度を一気に高め、ほかのモデルにも関心が集まるきっかけになりました。

その中で、次なる選択肢として注目されているのが、2024年に中国で発表されたミニバン「MIX」です。

このモデルは、ジーカーが展開するEV専用プラットフォーム「SEA-Mアーキテクチャ」を初めて採用したファミリー向け車種で、ブランドの中ではエントリークラスに位置づけられています。

ただし、いわゆる入門モデルという言葉から想像されるイメージとは大きく異なり、「移動する時間をどう楽しむか」という発想を強く打ち出した意欲的な一台であることが分かります。

ボディサイズは全長4668mm×全幅1995mm×全高1775mmで、日本のミニバンで言えばトヨタの人気ミニバン「ノア」位の長さ（全長4695mm）であることを考えると、日常使いと存在感のバランスを意識した設定だと言えるでしょう。

ホイールベースは3008mmに達し、この数値が広々とした室内空間を支えています。室内使用率は93％と公表されており、効率的なパッケージングが徹底されている点も特徴です。

さらに前輪の切れ角を50度以上とすることで、最小回転半径は4.95mに抑えられ、大柄なボディでありながら市街地でも扱いやすい工夫が施されています。

外観はカプセルのような滑らかなシルエットが印象的で、フロントとリアには一文字につながるライトが配置され、未来的な雰囲気を演出しています。

ジーカーが掲げる「インテリジェントなリビングルーム」というコンセプトがここにも反映され、単なる移動手段ではなく、家族や仲間と過ごす空間としての質を重視していることが伝わってきます。

MIXを語るうえで欠かせないのが、量産車として世界初となる「ダブルスライドドア」の存在です。

一般的なミニバンでは後席側のみがスライドドアになることがほとんどですが、このモデルではフロントとリアの両方がスライドし、観音開きのように前後へ開く独自の構造を採用しています。

その結果、乗降口の幅は1.48mと非常に広く、ベビーカーや大きな荷物の出し入れも楽に行えます。

床面高も390mmと低く抑えられており、子どもから高齢者まで安心して乗り降りできる配慮が感じられます。

室内空間から走りまで、MIXが示す次世代ミニバンの完成度

室内は2列・5人乗りというシンプルな構成ですが、シートアレンジの自由度は非常に高いのが特徴です。

前席は270度回転させることができ、後席と向かい合わせにしたり、横向きに配置したりと、合計で9パターンものレイアウトが可能です。

停車中にベッドスペースとして使ったり、ラウンジのようにくつろいだり、あるいはヨガスペースとして活用したりと、車内での過ごし方まで具体的に想定されている点は、従来のミニバンにはあまり見られなかった発想だと言えるでしょう。

中央には可動式のセンタートンネルが設けられ、テーブルや冷蔵庫を内蔵することで、長距離移動や週末のアウトドアでも快適性を損なわない工夫が盛り込まれています。

多種多様なシートレイアウトで様々なシチュエーションで活躍できる

インフォテインメント面では、大型のフローティングディスプレイやAR対応ヘッドアップディスプレイ、AI音声アシスタントが用意され、直感的に操作できる環境が整えられています。

安全技術についても、LiDAR、高解像度カメラ、ミリ波レーダーを組み合わせた高度なADASを搭載し、高速道路から市街地まで幅広い場面でドライバーをサポートします。

パワートレインは後輪駆動の電気モーターで、最高出力310kW（415馬力）、最大トルク440Nmと、ミニバンのイメージを超える力強さを備えています。

バッテリーは76kWhと102kWhの2種類が用意され、航続距離はCLTC基準でそれぞれ550km、702kmとされています。

さらに5.5C対応の超高速充電により、10％から80％までを10分30秒で充電できる点も、日常利用での安心感につながる要素です。

中国での価格は27万9900元（約627万円 ※2026年2月10日時点）からと発表されており、装備内容や独創的な構造を考えれば、十分に競争力のある設定だと言えるでしょう。

すでに009の日本導入が動き出している今、次の一手としてMIXが加わる可能性も現実味を帯びてきました。

デザイン性と機能性、そして使い勝手を重視するユーザーにとって、このモデルは日本のEVミニバン市場に新しい選択肢をもたらす存在になりそうです。